Бої за Бахмут й успішні удари по позиціях окупантів: головне зі зведення Генштабу

Оборона Бахмута триває

У Бахмуті на Донеччині тривають позиційні бої. Водночас українські Сили оборони завдали 11 ударів по районах зосередження окупаційних військ.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Атаки ворога

Російський агресор основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Противник не полишає спроб щодо виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей.

Протягом доби противник завдав 30 авіаційних та вісім ракетних ударів, один з яких — по місту Краматорськ. Пошкоджено триповерхову житлову будівлю, є загиблі й поранені серед місцевого населення. Ще одного ракетного удару окупанти завдали по місту Затока Одеської області — уламками ракети пошкоджено одну з будівель дитячого навчального закладу "Золота Рибка". Жертв і втрат серед місцевого населення немає.

Також окупанти здійснили понад 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Найгарячіші напрямки фронту

На Куп’янському та Лиманському напрямках, протягом доби, що триває, противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Вчергове артилерійських обстрілів зазнали низка населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення. Також окупанти вели безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки.

На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут, де тривають постійні позиційні бої. Водночас наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Ягідне, Хромове та Оріхово-Василівка.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Невельське, Новокалинове та Мар’їнка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється.

Успішні удари ЗСУ

Авіація Сил оборони за добу завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження особового складу противника.

У Генштабі також розповіли, що протягом минулої доби в населеному пункті Абрикосівка на окупованій Херсонщині противник здійснював фільтраційні заходи стосовно місцевого населення.

"Причиною обшуків приватних будинків, огляду засобів мобільного зв’язку, особистих ноутбуків і комп’ютерів стало влучання Силами оборони України в місце базування одного з підрозділів армії рф. В результаті повністю знищено чотири одиниці броньованої техніки (БМП/САУ) та щонайменше 15 окупантів. Кількість поранених перевіряється і уточнюється", — повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, сьогодні, 14 березня, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Під час зустрічі було ухвалене рішення про подальше утримання й оборону міста Бахмут.

Також керівник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський повідомив, що російські окупанти зазнають значних втрат на Донецькому напрямку. До того ж загарбники мають брак боєприпасів. Внаслідок цього війська рф знизили свою активність.

Фото: Reuters