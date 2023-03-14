У Силах оборони розповіли про невдачі окупантів на Донецькому напрямку

Олексій Дмитрашківський

Російські окупанти зазнають значних втрат на Донецькому напрямку. До того ж загарбники мають брак боєприпасів. Внаслідок цього війська рф знизили свою активність.

Про це повідомив керівник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону.

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"Насправді ворог видихся. Якщо порівнювати минулий тиждень, (на напрямку Авдіївка-Мар’їнка) ворог значно зменшив кількість штурмових дій, кількість обстрілів. Якщо вона вимірювалась сотнями за день (спроб штурму) і близько 600 обстрілів, то на сьогоднішній день — дещо менше. За день — до 30 штурмових дій (уночі від 2 до 9), і обстріли за день сягають 200-250 (за ніч — 100-120)", — розповів Дмитрашківський.

За його словами, ворог останнім часом зазнав значних втрат і відчуває "артилерійський голод". Окупантам потрібен час для відновлення, щоб продовжити наступ.

"Дуже багато розмов про брак боєприпасів, "артилерійський голод", (окупантам) встановлено на сьогоднішній день ліміт, який вони не можуть перевищувати. Якщо перевищують, наступного дня вони залишаються без боєприпасів. І це проблема не лише Пригожина, який каже, що йому не дають боєприпасів, це загальна проблема в російській армії.Ворог, на мою думку, уже дещо видихся і не має тієї потужності, яку мав попередньо", — додав Дмитрашківський

Нагадаємо, російські окупаційні війська продовжують обстрілювати мирні населені пункти Донецької області. За минулу добу на території області загинуло троє мирних мешканців.

Також ми писали, що Сили оборони України, зокрема й підрозділи Держприкордонслужби, ведуть запеклі бої з окупантами за місто Бахмут у Донецькій області. Нещодавно прикордонний підрозділ Луганського загону провів позиційний бій з російськими військовими у промзоні.

Додамо, сьогодні зранку, 14 березня, російські окупанти здійснили ракетний обстріл центральної частини Краматорська. Вони влучили у багатоквартирний будинок.