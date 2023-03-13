Пригожин визнав силу українських військ, які ведуть запеклі бої в Бахмуті
Керівник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин визнав, що українські сили ведуть запеклі бої в Бахмуті, заявивши, що "б'ються за кожен метр".
Про це пише CNN.
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Запеклі бої за Бахмут
У новому аудіоповідомленні, опублікованому на своїй сторінці в Telegram у неділю, Пригожин зазначив, що "ситуація в Бахмуті дуже складна, ворог б'ється за кожен метр".
"Чим ближче ми до центру міста, тим сильніші бої, тим більше артилерії. працює проти нас, і тим більше танків. Українці викидають нескінченні резерви", — додав Пригожин.
Яка ситуація в місті
Українські війська тримають більшу частину Бахмута, включно з центром. Те, що з міста виведені деякі підрозділи, швидше за все говорить про ротацію, а не є загальним наказом на відхід. Значна кількість військ продовжує вести бойові дії далі.
При цьому ворогу вдалося захопити східну частину міста до річки Бахмутка. Основний удар росіян приходиться якраз не на саме місто, а з півночі в обхід міста. Найбільша боротьба розгорнулася за шлях постачання, який все ще існує, однак під обстрілами противника.
Окупанти концентрують всі свої сили на Донеччині. Противник має на меті вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, тому він продовжує нарощувати інтенсивність штурмових дій на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках.
Сили і ресурси, які залучені для оборони Бахмута, не дають російським військам реалізувати свій задум і змушує відмовитись від просування вперед. Україні ж необхідно виграти час для весняного контрнаступу, що вже не за горами.
За прогнозами аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), російським військам найближчим часом не вдасться оточити Бахмут.
Нагадаємо, зовсім нещодавно Євген Пригожин розповів про майбутню долю "Вагнера" після Бахмутської битви. Він заявив, що після битви група "Вагнера" стане безкомпромісною ідеологічною елітарною паралельною військовою організацією. Він також повідомив, що група розпочне нову хвилю вербування після захоплення Бахмута та переформується в армію з ідеологічним компонентом.