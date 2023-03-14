Бои за Бахмут и успешные удары по позициям оккупантов: главное из сводки Генштаба

Оборона Бахмута продолжается

В Бахмуте Донецкой области продолжаются позиционные бои. В то же время украинские Силы обороны нанесли 11 ударов по районам сосредоточения оккупационных войск.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Атаки врага

Российский агрессор основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Противник не оставляет попыток выхода на административную границу Донецкой и Луганской областей.

В течение суток противник нанес 30 авиационных и восемь ракетных ударов, один из которых по городу Краматорск. Повреждено трехэтажное жилое здание, погибли и ранены среди местного населения. Еще один ракетный удар оккупанты нанесли по городу Залив Одесской области — обломками ракеты повреждено одно из зданий детского учебного заведения "Золотая Рыбка". Жертв и утрат среди местного населения нет.

Также оккупанты осуществили более 33 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Горячие направления фронта

На Купянском и Лиманском направлениях, в течение текущих суток противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. В очередной раз артиллерийскому обстрелу подвергся ряд населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения. Также оккупанты вели безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки.

На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут, где продолжаются постоянные позиционные бои. В то же время наши защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Ягодное, Хромово и Орехово-Василовка.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Невельское, Новокалиново и Марьинка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется.

Успешные удары ВСУ

Авиация Сил обороны за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения личного состава противника.

В Генштабе также рассказали, что за прошедшие сутки в населенном пункте Абрикосовка на оккупированной Херсонщине противник осуществлял фильтрационные мероприятия в отношении местного населения.

"Причиной обысков частных домов, осмотра средств мобильной связи, личных ноутбуков и компьютеров стало попадание Силами обороны Украины в место базирования одного из подразделений армии россии. В результате полностью уничтожены четыре единицы бронированной техники (БМП/САУ) и по меньшей мере 15 оккупантов. Количество раненых проверяется и уточняется", — сообщили в Генштабе.

Напомним, сегодня, 14 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Во время встречи было принято решение о дальнейшем удержании и обороне Бахмута.

Также руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский сообщил, что российские оккупанты несут значительные потери на Донецком направлении. К тому же захватчики имеют нехватку боеприпасов. В результате этого войска рф снизили свою активность.

Фото: Reuters