Бои за Бахмут и успешные удары по позициям оккупантов: главное из сводки Генштаба
В Бахмуте Донецкой области продолжаются позиционные бои. В то же время украинские Силы обороны нанесли 11 ударов по районам сосредоточения оккупационных войск.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
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Атаки врага
Российский агрессор основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Противник не оставляет попыток выхода на административную границу Донецкой и Луганской областей.
В течение суток противник нанес 30 авиационных и восемь ракетных ударов, один из которых по городу Краматорск. Повреждено трехэтажное жилое здание, погибли и ранены среди местного населения. Еще один ракетный удар оккупанты нанесли по городу Залив Одесской области — обломками ракеты повреждено одно из зданий детского учебного заведения "Золотая Рыбка". Жертв и утрат среди местного населения нет.
Также оккупанты осуществили более 33 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Горячие направления фронта
На Купянском и Лиманском направлениях, в течение текущих суток противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. В очередной раз артиллерийскому обстрелу подвергся ряд населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения. Также оккупанты вели безуспешные наступательные действия в направлении Белогоровки.
На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут, где продолжаются постоянные позиционные бои. В то же время наши защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Ягодное, Хромово и Орехово-Василовка.
На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Невельское, Новокалиново и Марьинка.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется.
Успешные удары ВСУ
Авиация Сил обороны за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения личного состава противника.
В Генштабе также рассказали, что за прошедшие сутки в населенном пункте Абрикосовка на оккупированной Херсонщине противник осуществлял фильтрационные мероприятия в отношении местного населения.
"Причиной обысков частных домов, осмотра средств мобильной связи, личных ноутбуков и компьютеров стало попадание Силами обороны Украины в место базирования одного из подразделений армии россии. В результате полностью уничтожены четыре единицы бронированной техники (БМП/САУ) и по меньшей мере 15 оккупантов. Количество раненых проверяется и уточняется", — сообщили в Генштабе.
Напомним, сегодня, 14 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Во время встречи было принято решение о дальнейшем удержании и обороне Бахмута.
Также руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский сообщил, что российские оккупанты несут значительные потери на Донецком направлении. К тому же захватчики имеют нехватку боеприпасов. В результате этого войска рф снизили свою активность.
Фото: Reuters