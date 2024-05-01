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Бої за Красногорівку — наступ росіян "танками-черепахами" зазнав фіаско

1 травня 2024 16:01
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Танкові бої під Красногорівкою
Колона російської техніки під Красногорівкою. Фото: Bild
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Російський наступ під Красногорівкою Донецької області зазнав невдачі. "Танки-черепахи" окупантів, які наступали на позиції ЗСУ, були знищені українськими військовими.

Про це повідомляють аналітики видання BILD у середу, 1 травня.

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Наразі біля Красногорівки ведуться запеклі бої. Саме тому колона російської техніки разом із піхотою виїхала із Мар'їнки та рушила у сторону міста.

Аналітики видання BILD стверджують, що колона налічувала один звичайний танк і чотири так званих "танки-черепахи", які обшиті металом, де від дронів ховається піхота окупанта.

Колоні вдалось пройти близко 7 кілометрів вздовж залізничного полотна. Але згодом українська артилерія розпочала свою роботу та нанесла удари по російських бойових машинах.

Бої під Красногорівкою
Карта боїв під Красногорівкою. Фото: BILD

Для ударів ЗСУ використовували ствольну артилерію, міномети і касетні боєприпаси. В результаті бою лише один російський танк зміг вціліти та повернутися на попередні позиції. 

Також у виданні зазначили, що росіяни під Красногорівкою зараз у дуже важкому становищі, оскільки вони відрізані від забезпечення з тилів. 

Що таке "танк-черепаха" і як його використовують окупанти

Аналітики видання BILD стверджують, що росіяни дедалі частіше використовують такі "модернізовані" танки. По-факту, це просто бойові машини, які обшиті додатковим каркасом із металу чи броні. 

Таким чином, окупанти хочуть захистити себе від влучання дронів, осколків та снарядів. Проте такий метод захисту не є дієвим, оскільки ЗСУ постійно обстрілюють ці танки з артилерії, а метал не є міцним та не витримує влучання снарядів.

Танк-черепаха
"Танк-черепаха". Фото: BILD

"В інших випадках танки обкладали дерев'яними ящиками для снарядів, імовірно, з піском, блоками динамічного захисту, маскувальними мережами, гратами, ланцюгами, колодами і навіть камінням", — зазначають у BILD.

Нагадаємо, раніше військові вже повідомляли, що російська окупаційна армія почала використовувати на фронті так званий "танк-черепаху", обшитий деревиною, щоб захиститись від українських FPV-дронів.

Також керівник Офісу Президента Андрій Єрмак показав роботу 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади на фронті. Бійці професійно знищують танки російських окупантів.

війна
російські війська
Україна
танки
військова техніка
бій
наступ

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