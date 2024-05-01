Танкові бої під Красногорівкою

Бої за Красногорівку — наступ росіян "танками-черепахами" зазнав фіаско
Російський наступ під Красногорівкою Донецької області зазнав невдачі. "Танки-черепахи" окупантів, які наступали на позиції ЗСУ, були знищені українськими військовими.
Про це повідомляють аналітики видання BILD у середу, 1 травня.
Атака російських "танків-черепах" під Красногорівкою
Наразі біля Красногорівки ведуться запеклі бої. Саме тому колона російської техніки разом із піхотою виїхала із Мар'їнки та рушила у сторону міста.
Аналітики видання BILD стверджують, що колона налічувала один звичайний танк і чотири так званих "танки-черепахи", які обшиті металом, де від дронів ховається піхота окупанта.
Колоні вдалось пройти близко 7 кілометрів вздовж залізничного полотна. Але згодом українська артилерія розпочала свою роботу та нанесла удари по російських бойових машинах.
Для ударів ЗСУ використовували ствольну артилерію, міномети і касетні боєприпаси. В результаті бою лише один російський танк зміг вціліти та повернутися на попередні позиції.
Також у виданні зазначили, що росіяни під Красногорівкою зараз у дуже важкому становищі, оскільки вони відрізані від забезпечення з тилів.
Що таке "танк-черепаха" і як його використовують окупанти
Аналітики видання BILD стверджують, що росіяни дедалі частіше використовують такі "модернізовані" танки. По-факту, це просто бойові машини, які обшиті додатковим каркасом із металу чи броні.
Таким чином, окупанти хочуть захистити себе від влучання дронів, осколків та снарядів. Проте такий метод захисту не є дієвим, оскільки ЗСУ постійно обстрілюють ці танки з артилерії, а метал не є міцним та не витримує влучання снарядів.
"В інших випадках танки обкладали дерев'яними ящиками для снарядів, імовірно, з піском, блоками динамічного захисту, маскувальними мережами, гратами, ланцюгами, колодами і навіть камінням", — зазначають у BILD.
Нагадаємо, раніше військові вже повідомляли, що російська окупаційна армія почала використовувати на фронті так званий "танк-черепаху", обшитий деревиною, щоб захиститись від українських FPV-дронів.
Також керівник Офісу Президента Андрій Єрмак показав роботу 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади на фронті. Бійці професійно знищують танки російських окупантів.
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