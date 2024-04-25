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РФ використовує у війні проти України радянський "танк-черепаху" — у ЗСУ пояснили

25 квітня 2024 11:06
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
РФ використовує у війні проти України радянський "танк-черепаху" — у ЗСУ пояснили
Радянські "танки-черпахи". Фото: t.me/modmilby
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російська окупаційна армія почала використовувати на фронті так званий "танк-черепаху", обшитий деревиною. Таким чином росіяни намагаються захиститись від українських FPV-дронів.

Про це повідомив офіцер пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі телемарафону

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Калашніков розповів, що давно спостерігає російську техніку, обшиту деревиною. Таким чином окупанти намагаються захиститись від українських FPV-дронів та кумулятивних снарядів. Проте, військовий вважає, що такі "ноу-хау" не дуже ефективні. 

"Досить часто їм це не допомагає. Якщо брати ці танки, то там і мобільність погіршується і кут обзору теж погіршується. І можна сказати, що їх нововведення погіршують тактико-технічні характеристики техніки. І не допомогають", — пояснив він. 

Калашніков також наголосив, що професійні оператори дронів все одно знаходять місця та "шпаринки", щоб вражати і таку техніку ворога.

Нагадаємо, нещодавно командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк показав, як проходить підготовка танкових екіпажів в навчальних центрах. Військові вчаться корисним навичкам, що можуть знадобитися їм в бою.

Крім того, бійці легендарної бригади спецпризначення "Азов" показали шокуючі кадри потужного відбиття штурму російських загарбників поблизу Тернів Донецької області. Там вони "затрофеїли" ворожий танк

росіяни
танки
військова техніка
війна в Україні
фронт

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