РФ використовує у війні проти України радянський "танк-черепаху" — у ЗСУ пояснили
Російська окупаційна армія почала використовувати на фронті так званий "танк-черепаху", обшитий деревиною. Таким чином росіяни намагаються захиститись від українських FPV-дронів.
Про це повідомив офіцер пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі телемарафону.
Для чого РФ використовує "танки-черепахи" на фронті
Калашніков розповів, що давно спостерігає російську техніку, обшиту деревиною. Таким чином окупанти намагаються захиститись від українських FPV-дронів та кумулятивних снарядів. Проте, військовий вважає, що такі "ноу-хау" не дуже ефективні.
"Досить часто їм це не допомагає. Якщо брати ці танки, то там і мобільність погіршується і кут обзору теж погіршується. І можна сказати, що їх нововведення погіршують тактико-технічні характеристики техніки. І не допомогають", — пояснив він.
Калашніков також наголосив, що професійні оператори дронів все одно знаходять місця та "шпаринки", щоб вражати і таку техніку ворога.
Нагадаємо, нещодавно командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк показав, як проходить підготовка танкових екіпажів в навчальних центрах. Військові вчаться корисним навичкам, що можуть знадобитися їм в бою.
Крім того, бійці легендарної бригади спецпризначення "Азов" показали шокуючі кадри потужного відбиття штурму російських загарбників поблизу Тернів Донецької області. Там вони "затрофеїли" ворожий танк.
Читайте Новини.LIVE!