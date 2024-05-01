Танковые бои под Красногоровкой

Колонна русской техники под Красногоровкой. Фото: Bild

Российское наступление под Красногоровкой Донецкой области потерпело неудачу. "Танки-черепахи" наступавших на позиции ВСУ оккупантов были уничтожены украинскими военными.

Об этом сообщают аналитики издания BILD в среду, 1 мая.

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Сейчас у Красногоровки ведутся ожесточенные бои. Именно поэтому колонна российской техники вместе с пехотой выехала из Марьинки и двинулась в сторону города.

Аналитики издания BILD сообщают, что колонна насчитывала один обычный танк и четыре так называемых "танка-черепахи", которые обшиты металлом, где от дронов прячется пехота оккупантов.

Колонне удалось пройти около 7 километров вдоль железнодорожного полотна. Но впоследствии украинская артиллерия начала свою работу и нанесла удары по российским боевым машинам.

Карта боев под Красногоровкой. Фото: BILD

Для ударов ВСУ использовали ствольную артиллерию, минометы и кассетные боеприпасы. В результате боя только один российский танк смог уцелеть и вернуться на прежние позиции.

Также в издании отметили, что россияне под Красногоровкой сейчас находятся в очень тяжелом положении, так как они отрезаны от обеспечения с тылов.

Что такое "танк-черепаха" и как его используют оккупанты

Аналитики издания BILD утверждают, что россияне все чаще используют такие "модернизированные" танки. По-факту, это просто боевые машины, обшитые дополнительным каркасом из металла или брони.

Таким образом, оккупанты хотят защитить себя от попадания дронов, осколков и снарядов. Однако такой метод защиты не является действенным, так как ВСУ постоянно обстреливают эти танки из артиллерии, а металл не прочен и не выдерживает попадания снарядов.

"Танк-черепаха". Фото: BILD

"В других случаях танки обложили деревянными ящиками для снарядов, предположительно с песком, блоками динамической защиты, маскировочными сетями, решеткой, цепями, бревнами и даже камнями", — отмечают в BILD.

Напомним, ранее военные уже сообщали, что российская оккупационная армия начала использовать на фронте так называемый "танк-черепаха", обшитый древесиной, чтобы защититься от украинских FPV-дронов.

Также руководитель Офиса Президента Андрей Ермак показал работу 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады на фронте. Бойцы профессионально уничтожают танки российских оккупантов.