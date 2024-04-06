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Єрмак показав професійну роботу ЗСУ з утилізації російських танків

6 квітня 2024 18:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Єрмак показав професійну роботу ЗСУ з утилізації російських танків
Знищення російського танку. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак показав роботу 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади на фронті. Бійці професійно знищують танки російських окупантів.

Відео Андрій Єрмак опублікував у Telegram у суботу, 6 квітня.

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На відео можна побачити, як військові 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади на фронті б'ють по танках ворога. Окупанти залишаються без важливої техніки.

Нагадаємо, українські військові продовжують ефективно застосовувати реактивні системи залпового вогню HIMARS. За допомогою цієї далекобійної зброї Сили оборони знищують на далеких відстанях живу силу і військову техніку супротивника. 

Також українські десантники помстилися ворогу за його штурм біля Новомихайлівки на Донеччині. Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади знищили танки й бойові броньовані машини ворога.

Офіс президента
війна
ЗСУ
Андрій Єрмак
українці
Україна
танки
окупанти

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