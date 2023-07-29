Бої загострилися: британська розвідка оцінила наступ ЗСУ на півдні України

Бойова робота самохідних артустановок 2С7 "Піон". Фото: Ігор Ткачов

За останні 48 годин фахівці зафіксували нарощення активності бойових дій на двох південних напрямках України. Наразі точаться бої на Запоріжжі.

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

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Ситуація на Запоріжжі

У Запорізькій області неподалік Оріхова почала тривати активніша боротьба біля села Роботине.

Обстановка на сході країни

На Луганщині армія РФ впродовж останніх декількох днів намагалася проводити наступ поблизу Кремінної. Проте їм не вдалося досягти суттєвих успіхів.

"На півночі інші підрозділи десантно-штурмових військ Росії продовжують наступальні операції у лісі Серебрянськ на заході від Кремінної, але не досягли значних перемог на землі", — додали у міністерстві.

Своєю чергою, українські військові на відстані 80 кілометрів на схід перемогли російську армію та деокупували село Старомайорське.

Зведення британської розвідки

Нагадаємо, ЗСУ продовжують контрнаступ на північному та південному флангах Бахмуту. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, українські військові просуваються на південь від Бахмуту.