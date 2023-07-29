Бои обострились: британская разведка оценила наступление ВСУ на юге Украины
За последние 48 часов специалисты зафиксировали наращивание активности боевых действий в двух южных направлениях Украины. Сейчас ведутся бои в Запорожской области.
Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.
Ситуация в Запорожской области
В Запорожской области недалеко от Орехова начала продолжаться активная борьба возле села Роботино.
Обстановка на востоке страны
В Луганской области армия РФ на протяжении последних нескольких дней пыталась проводить наступление вблизи Кременной. Однако им не удалось добиться существенных успехов.
"На севере другие подразделения десантно-штурмовых войск России продолжают наступательные операции в Серебрянском лесничестве к западу от Кременной, но не добились значительных побед на земле", — добавили в министерстве.
В свою очередь, украинские военные на расстоянии 80 километров к востоку победили российскую армию и деоккупировали село Старомайорское.
Напомним, ВСУ продолжают контрнаступление на северном и южном флангах Бахмута. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, украинские военные продвигаются к югу от Бахмута.