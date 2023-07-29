Бои обострились: британская разведка оценила наступление ВСУ на юге Украины

Боевая работа самоходных артустановок 2С7 "Пион". Фото: Игорь Ткачев

За последние 48 часов специалисты зафиксировали наращивание активности боевых действий в двух южных направлениях Украины. Сейчас ведутся бои в Запорожской области.

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

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Ситуация в Запорожской области

В Запорожской области недалеко от Орехова начала продолжаться активная борьба возле села Роботино.

Обстановка на востоке страны

В Луганской области армия РФ на протяжении последних нескольких дней пыталась проводить наступление вблизи Кременной. Однако им не удалось добиться существенных успехов.

"На севере другие подразделения десантно-штурмовых войск России продолжают наступательные операции в Серебрянском лесничестве к западу от Кременной, но не добились значительных побед на земле", — добавили в министерстве.

В свою очередь, украинские военные на расстоянии 80 километров к востоку победили российскую армию и деоккупировали село Старомайорское.

Сводка британской разведки

Напомним, ВСУ продолжают контрнаступление на северном и южном флангах Бахмута. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, украинские военные продвигаются к югу от Бахмута.