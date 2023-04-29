"Божа кара за Умань": в ГУР прокоментували вибухи у Севастополі

Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов. Фото: УНІАН

У суботу, 29 квітня, у Севастополі стався вибух, внаслідок якого було знищено більш як 10 резервуарів з нафтопродуктами. Це "божа кара за вбитих українців в Умані".

Про це заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов у коментарі РБК-Україна.

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Реакція ГУР на вибухи в Севастополі

Юсов уточнив, що ці нафтопродукти, які було знищено внаслідок пожежі у Севастополі, призначались для потреб Чорноморського флоту РФ.

"У місті Севастополь 29 квітня відбулася "бавовна", яка є божою карою, зокрема за вбитих цивільних громадян в Умані, серед яких є п'ятеро дітей. Ця кара буде довготривалою. Усім мешканцям тимчасово окупованого Криму бажано найближчим часом не знаходитися поряд з військовими об'єктами та об'єктами, що забезпечують армію агресора", — розповів Юсов.

Він також додав, що Головному управлінню розвідки відомо про розкрадання, яке здійснювали місцеві окупанти на цьому та інших об'єктах.

"Варто зазначити, що нам відомо про розкрадання посадовими особами окупаційної влади нафтопродуктів та про інші корупційні дії на цій нафтобазі та інших об'єктах окупантів. Це, безумовно, розширює можливості українських Сил безпеки та оборони", — зазначив представник ГУР МО.

Реакція Дмитрашківського

Також на "бавовну" на тимчасово окупованому півострові відреагував речник об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

"Собака любить м'ясо. Ворона любить сир, а я люблю "бавовну" з доставкою на Крим", — в жартівливій манері Димитрашківський натякнув, що українцям варто чекати "на наступні пророцтва".

Нагадаємо, у ніч проти 29 квітня в Севастополі, в мікрорайоні Козача Бухта, на вулиці братів Манганарі стався вибух. За словами місцевих, це сталося внаслідок влучення БпЛА. Окупанти повідомили про загоряння резервуарів з паливом і заявили про площу займання в 1 тисячу квадратних кілометрів.

Пожежа виявилася настільки масштабною, що її не можуть загасити понад шість годин та присвоїли найвищий рівень складності — четвертий, а до гасіння вже залучили пожежний потяг та ресурси Чорноморського флоту РФ.