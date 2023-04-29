"Божья кара за Умань": в ГУР прокомментировали взрывы в Севастополе

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов. Фото: УНИАН

В субботу, 29 апреля, в Севастополе произошел взрыв, в результате которого были уничтожены более 10 резервуаров с нефтепродуктами. Это "божье наказание за убитых украинцев в Умани".

Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина.

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Юсов уточнил, что эти нефтепродукты, уничтоженные в результате пожара в Севастополе, предназначались для нужд Черноморского флота РФ.

"В городе Севастополь 29 апреля состоялся "хлопок", который является божьей карой, в том числе за убитых гражданских в Умани, среди которых пятеро детей. Эта казнь будет долговременной. Всем жителям временно оккупированного Крыма желательно в ближайшее время не находиться рядом с военными объектами и объектами, обеспечивающими армию агрессора", — рассказал Юсов.

Он также добавил, что Главному управлению разведки известно о кражах, которое совершали местные оккупанты на этом и других объектах.

"Стоит отметить, что нам известно о кражах должностными лицами оккупационных властей нефтепродуктов и других коррупционных действиях на этой нефтебазе и других объектах оккупантов. Это, безусловно, расширяет возможности украинских Сил безопасности и обороны", — отметил представитель ГУР МО.

Реакция Дмитрашковского

Также на "хлопок" на временно оккупированном полуострове отреагировал спикер объединенного прес-сцентра Сил обороны таврического направления Алексей Дмитрашковский.

"Собака любит мясо. Ворона любит сыр, а я люблю "хлопок" с доставкой в Крым", — в шутливой манере Димитрашковский намекнул, что украинцам стоит ждать "на последующие пророчества".

Напомним, в ночь на 29 апреля в Севастополе, в микрорайоне Казачья Бухта, на улице братьев Манганари произошел взрыв. По словам местных, это произошло вследствие попадания БпЛА. Оккупанты сообщили о возгорании резервуаров с топливом и заявили о площади возгорания в 1 тысячу квадратных километров.

Пожар оказался настолько масштабным, что его не могут погасить более шести часов и присвоили самый высокий уровень сложности — четвертый, а к тушению уже привлекли пожарный поезд и ресурсы Черноморского флота РФ.