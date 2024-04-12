Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow БпЛА змінили курс — які області України червоні зараз arrow

БпЛА змінили курс — які області України червоні зараз

12 квітня 2024 03:22
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Повітряна тривога зараз, 12 квітня, в Україні. Які області опинилися в небезпеці через атаку ворожих БпЛА
Ударний дрон у небі. Фото ілюстративне: Міноборони України
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Повітряна тривога вночі в п'ятницю 12 квітня триває. У більшості областей її оголосили через загрозу ударних БпЛА.

Про це повідомляють у Повітряних Силах ЗС України.

Читайте також:

В яких областях оголосили повітряну тривогу

Станом на 03:20 червоні 11 областей України: Чернівецька, Хмельницька, Вінницька, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Херсонська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька та Харківська.

БпЛА змінили курс — які області України червоні зараз - фото 1
Карта повітряних тривог

О 02:38 військові попередили, що БпЛА з півночі летять на Старокостянтинів.

О 02:43 стало відомо, що БпЛА на північному заході Вінничини рухаються в напрямку Хмельницької області, БпЛА у Вороновицькому районі Вінницької області тримають західний курс, а декілька груп БпЛА у східній та південно-східній частині Одещини на межі з Миколаївщиною курсують південно-західним курсом.

О 02:55 в напрямку Старокостянтинова з північного-сходу з'явилися нові БпЛА.

О 03:15 у Харківській області оголосили тривогу через ракетну небезпеку.

Оновлено: О 03:23 зафіксовано активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів.

О 03:36 військові повідомили, що БпЛА в Тульчинському районі Вінницької області летять на Вінницю, а декілька груп у північній частині Одещини рухаються в напрямку Вінницької області північно-західним курсом.

Станом на 04:11 БпЛА у Вороновицькому та Немирівському районах Вінницької області тримають курс на північ, а БпЛА на півдні Вінницької області — на північний захід.

Червоними на карті повітряних тривог залишаються Чернівецька, Хмельницька та Вінницька області, а також Нікопольський район Дніпропетровської області.

Нагадаємо, у ніч із 11 на 12 квітня РФ укотре спрямувала по Україні ударні безпілотники. Спочатку дрони летіли в Херсонській області в напрямку Миколаївської області, але потім тривога поширилася і на інші регіони.

На Одещині близько 02:38 було чутно вибухи, працювала ППО.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб