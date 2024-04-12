Повітряна тривога зараз, 12 квітня, в Україні. Які області опинилися в небезпеці через атаку ворожих БпЛА

Ударний дрон у небі. Фото ілюстративне: Міноборони України

Повітряна тривога вночі в п'ятницю 12 квітня триває. У більшості областей її оголосили через загрозу ударних БпЛА.

Про це повідомляють у Повітряних Силах ЗС України.

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В яких областях оголосили повітряну тривогу

Станом на 03:20 червоні 11 областей України: Чернівецька, Хмельницька, Вінницька, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Херсонська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька та Харківська.

Карта повітряних тривог

О 02:38 військові попередили, що БпЛА з півночі летять на Старокостянтинів.

О 02:43 стало відомо, що БпЛА на північному заході Вінничини рухаються в напрямку Хмельницької області, БпЛА у Вороновицькому районі Вінницької області тримають західний курс, а декілька груп БпЛА у східній та південно-східній частині Одещини на межі з Миколаївщиною курсують південно-західним курсом.

О 02:55 в напрямку Старокостянтинова з північного-сходу з'явилися нові БпЛА.

О 03:15 у Харківській області оголосили тривогу через ракетну небезпеку.

Оновлено: О 03:23 зафіксовано активність ворожої тактичної авіації в акваторії Азовського моря. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів.

О 03:36 військові повідомили, що БпЛА в Тульчинському районі Вінницької області летять на Вінницю, а декілька груп у північній частині Одещини рухаються в напрямку Вінницької області північно-західним курсом.

Станом на 04:11 БпЛА у Вороновицькому та Немирівському районах Вінницької області тримають курс на північ, а БпЛА на півдні Вінницької області — на північний захід.

Червоними на карті повітряних тривог залишаються Чернівецька, Хмельницька та Вінницька області, а також Нікопольський район Дніпропетровської області.

Нагадаємо, у ніч із 11 на 12 квітня РФ укотре спрямувала по Україні ударні безпілотники. Спочатку дрони летіли в Херсонській області в напрямку Миколаївської області, але потім тривога поширилася і на інші регіони.

На Одещині близько 02:38 було чутно вибухи, працювала ППО.