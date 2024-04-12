БпЛА изменили курс — какие области Украины сейчас красные

Украину атакуют ударные дроны.

Воздушная тревога ночью в пятницу 12 апреля продолжается. В большинстве областей ее объявили из-за угрозы ударных БпЛА.

Об этом сообщают в Воздушных силах ВС Украины.

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В каких областях объявили воздушную тревогу

По состоянию 03:20 красные 11 областей Украины: Черновицкая, Хмельницкая, Винницкая, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Херсонская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая и Харьковская.

Карта воздушных тревог

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