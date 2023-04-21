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Бракує дисципліни та морального духу: генерал Міллі розкритикував російську армію

21 квітня 2023 20:00
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Бракує дисципліни та морального духу: генерал Міллі розкритикував російську армію
Голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі. Фото: REUTERS/Michael A. McCoy
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Генерал США Марк Міллі заявив, що хоча українські військові "продовжують дуже добре працювати" у боротьбі проти Росії, російським військовим бракує волі та морального духу. Вони не розуміють, за що вони воюють.

Про це пише CNN.

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"На відміну від українських сил, які мають високу мотивацію боротися за свою країну, боротися за свою свободу, свою демократію та свій спосіб життя, росіянам бракує лідерства, їм бракує волі, моральний зовсім дух поганий, а дисципліна розмивається", — сказав Міллі в Німеччині разом з міністром оборони Ллойдом Остіном на зустрічі Контактної групи з питань оборони України. 

Він додав, що Росія "витрачає значну кількість робочої сили за дуже невелику вигоду" і посилює свої закони про призов, оскільки вони "без розбору годують своїх громадян у хаос війни".  

"За останній рік тимчасові територіальні здобутки Росії супроводжувалися величезними втратами. Сотні тисяч росіян покинули свою країну, бо намагаються уникати участі у війні Путіна", — сказав Міллі.

Нагадаємо, лише за останню добу, 20 квітня, українські військові ліквідували 600 окупантів. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Загальні бойові втрати російської армії становлять 185 680 осіб.

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