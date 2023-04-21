ЗСУ продовжують нищити ворога, третій день поспіль ліквідовано понад 600 окупантів, — Генштаб

Українські захисники продовжують завдавати ударів російським окупаційним військам. Фото: Генштаб

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 600 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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За 20 квітня українські захисники знищили на фронтах війни понад 600 російських окупантів. Такий результат фіксується третю добу поспіль.

Крім того, росіяни втратили один танк, шість бронемашин, дві артилерійські системи та вісім безпілотників.

Загальні втрати окупаційної армії за час війни

Загальні бойові втрати російської армії такі:

особового складу — близько 185 050 (+630) осіб ліквідовано;

танків — 3 668 (+1) од.;

бойових броньованих машин — 7 126 (+6) од.;

артилерійських систем — 2 827 (+2) од.;

РСЗВ — 539 (+0) од.;

засобів ППО — 285 (+0) од.;

літаків — 308 (+0) од.;

гелікоптерів — 293 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 394 (+8);

крилатих ракет — 911 (+0);

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 713 (+6) од.;

спеціальної техніки — 334 (+2).

Втрати російської армії на 21 квітня 2023 року

Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що протягом 18 квітня Сили оборони знищили орієнтовно 620 російських окупантів.

Наступного дня, 19 квітня, українські захисники ліквідували близько 670 військовослужбовців окупаційних підрозділів Російської Федерації.