Недостаточно дисциплины и морального духа: генерал Милли раскритиковал российскую армию

Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли. Фото: REUTERS/Michael A. McCoy

Генерал США Марк Милли заявил, что хотя украинские военные "продолжают очень хорошо работать" в борьбе против России, российским военным не хватает воли и морального духа. Они не понимают, за что они воюют.

Об этом пишет CNN.

Читайте также:

Россиянам не хватает дисциплины и мотивации

"В отличие от украинских сил, которые имеют высокую мотивацию бороться за свою страну, бороться за свою свободу, свою демократию и свой образ жизни, россиянам не хватает лидерства, им не хватает воли, моральный дух совсем плохой, а дисциплина размывается", — сказал Милли в Германии вместе с министром обороны Ллойдом Остином на встрече Контактной группы по обороне Украины.

Он добавил, что Россия "тратит значительное количество рабочей силы за очень небольшую выгоду" и усиливает свои законы о призыве, поскольку они "без разбора кормят своих граждан в хаос войны".

"За последний год временные территориальные достижения России сопровождались огромными потерями. Сотни тысяч россиян покинули свою страну, потому что пытаются избегать от участия в войне Путина", — сказал Милли.

Напомним, только за последние сутки, 20 апреля, украинские военные ликвидировали 600 оккупантов. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Общие боевые потери российской армии составляют 185 680 человек.