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Недостаточно дисциплины и морального духа: генерал Милли раскритиковал российскую армию

21 апреля 2023 20:00
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Недостаточно дисциплины и морального духа: генерал Милли раскритиковал российскую армию
Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли. Фото: REUTERS/Michael A. McCoy
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Генерал США Марк Милли заявил, что хотя украинские военные "продолжают очень хорошо работать" в борьбе против России, российским военным не хватает воли и морального духа. Они не понимают, за что они воюют.

Об этом пишет CNN.

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"В отличие от украинских сил, которые имеют высокую мотивацию бороться за свою страну, бороться за свою свободу, свою демократию и свой образ жизни, россиянам не хватает лидерства, им не хватает воли, моральный дух совсем плохой, а дисциплина размывается", — сказал Милли в Германии вместе с министром обороны Ллойдом Остином на встрече Контактной группы по обороне Украины.

Он добавил, что Россия "тратит значительное количество рабочей силы за очень небольшую выгоду" и усиливает свои законы о призыве, поскольку они "без разбора кормят своих граждан в хаос войны".

"За последний год временные территориальные достижения России сопровождались огромными потерями. Сотни тысяч россиян покинули свою страну, потому что пытаются избегать от участия в войне Путина", — сказал Милли.

Напомним, только за последние сутки, 20 апреля, украинские военные ликвидировали 600 оккупантов. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Общие боевые потери российской армии составляют 185 680 человек.

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