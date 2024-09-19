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Братчук пояснив, як знищення арсеналу в Торопці вплине на бої в Курській області

19 вересня 2024 07:58
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Вибух арсеналу у Торопці — Братчук пояснив як це вплине на хід бойових дій
Момент вибуху на арсеналі у Торопці. Фото: скриншот
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Знищення російського арсеналу в місті Торопець, що у Тверській області, може значно вплинути на подальші дії російського угруповання "Север" та на бойові дії в Курській області. Склад містив таку кількість боєприпасів, що запасів вистачило б на півтора року. 

Про це заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчуку в ефірі "Ми-Україна".

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Сергій Братчук заявив, що арсенал у Торопці містив великі запаси боєприпасів та ракет. Зокрема, на складі могло бути близько 30 000 тонн лише мінометних мін, яких вистачило б на півтора року.

Знищені боєприпаси росіяни могли використовувати не лише для Курського напрямку, але й для інших ділянок фронту, тож це може вплинути на загальну ситуацію в регіоні.

Речник додав, що арсенал розбудовували так, щоб він міг витримати ядерний удар, проте беззахисність перед безпілотником показала неефективність захисту російських військових об'єктів.

"Пройдено чергову "червону лінію", що нібито арсенали на росії є захищеними. Пам'ятаємо історію цього Торопця? Арсенал відкрили у 2018 році, який мав би витримати і ядерний удар. Бачимо, що українські безпілотники крутіші, ніж ядерна зброя", — сказав Братчук.

Нагадаємо, в ніч на 18 вересня у Росії в місті Торопець, що у Тверській області через влучання безпілотника пролунали потужні вибухи на 107-му арсеналі ракетно-артилерійських боєприпасів (ГРАУ). У кожному сховищі на арсеналі могло бути до 240 тонн боєприпасів, у місті оголосили евакуацію.

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