Атака на Торопець 18 вересня — Американська компанія показала знімки із наслідками

Наслідки атаки на склад боєприпасів у Торопцю. Фото: Maxar

У місті Торопець у Росії українські безпілотники атакували склад з боєприпасами. З'явились супутникові знімки наслідків вибухів та пожежі.

Про це повідомив експерт Інституту вивчення війни (ISW) Джордж Баррос у соцмережі Х у середу, 18 вересня.

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В ніч проти 18 вересня у Тверській області Росії, у місті Торопець, сталися потужні вибухи на 107-му арсеналі ракетно-артилерійських боєприпасів (ГРАУ) через влучання безпілотника. Внаслідок інциденту виникла сильна пожежа.

Атака БпЛА на Торопець. Фото: Maxar

Повідомлялося, що в кожному сховищі арсеналу могло знаходитися до 240 тонн боєприпасів. Служба безпеки України спільно з Силами оборони підтвердили факт знищення дроном складу з боєприпасами в Росії.

Атакований склад боєприпасів у Росії. Фото: Maxar

Компанія Maxar поділилася супутниковими знімками, на яких видно наслідки вибухів та пожежі на російському складі боєприпасів у Торопці.

"Maxar зібрав знімки, на яких видно пошкодження від масштабної атаки українських безпілотників, що спричинила серію вибухів на складі боєприпасів у Торопці у Росії, приблизно за 240 миль на захід від Москви", — написав Баррос.