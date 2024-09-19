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Братчук объяснил, как уничтожение арсенала в Торопце повлияет на бои в Курской области

19 сентября 2024 07:58
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Взрыв арсенала в Торопце — Братчук объяснил как это повлияет на ход боевых действий.
Момент взрыва на арсенале в Торопце. Фото: скриншот
Анжелика Талабан - Выпускающий редактор
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Уничтожение российского арсенала в городе Торопец в Тверской области может значительно повлиять на дальнейшие действия российской группировки "Север" и на боевые действия в Курской области. Состав содержал такое количество боеприпасов, что запасов хватило бы на полтора года.

Об этом заявил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире "Мы-Украина".

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Сергей Братчук заявил, что арсенал в Торопце содержал большие запасы боеприпасов и ракет. В частности, на складе могло быть около 30 000 тонн минометных мин, которых хватило бы на полтора года.

Уничтоженные боеприпасы россияне могли использовать не только для Курского направления, но и для других участков фронта, так что это может повлиять на общую ситуацию в регионе.

Спикер добавил, что арсенал строили так, чтобы он мог выдержать ядерный удар, однако беззащитность перед беспилотником показала неэффективность защиты российских военных объектов.

"Пройдена очередная "красная линия", якобы арсеналы на России защищенные. Помним историю этого Торопца? Арсенал открыли в 2018 году, который должен выдержать и ядерный удар. Видим, что украинские беспилотники круче, чем ядерное оружие", — сказал Братчук.

Напомним, в ночь на 18 сентября в России в городе Торопец в Тверской области из-за попадания беспилотника прогремели мощные взрывы на 107-м арсенале ракетно-артиллерийских боеприпасов (ГРАУ). В каждом хранилище на арсенале могло быть до 240 тонн боеприпасов, в городе была объявлена эвакуация.

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