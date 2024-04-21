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Братчук заявив, що росіяни будуть активізуватися не лише на фронті, але й в повітряних атаках

21 квітня 2024 08:40
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Братчук заявив, що росіяни будуть активізуватися не лише на фронті, але й в повітряних атаках
Сергій Братчук. Фото: скриншот
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Речник Української добровольчої армії Південь, Володимир Братчук, попередив про можливість активізації російських дій не лише на фронті, але й із застосуванням ракетно-дронових атак. Він зазначив, що вчора ворог активно проводив дії в Одещині, Херсону, Миколаївщині та інших районах.

Про це Володимир Братчук розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Атаки російських військових

За словами Братчука, російські сили можуть посилити свою інтенсивність боїв, особливо після того, як Конгрес США ухвалив рішення про виділення нової безпекової допомоги для України. Він попередив, що ворог може використати цей час, щоб зробити наступ на позиції українських військ.

"Ми це розуміємо, ці виклики, то будемо на них реагувати", – заявив Братчук.

Нагадаємо, що фахівці Інституту вивчення війни (ISW) вказують на можливість посилення атак російських загарбників до моменту прибуття нової безпекової допомоги для України від Сполучених Штатів Америки. Згідно з даними ISW, цей часовий проміжок може бути використаний російськими військами для наступних військових дій.

Також ми писали про те, що ISW назвали причину, чому окупантам не вдасться досягти успіху на фронті найближчим часом.

російські війська
армія
обстріли
Сергій Братчук
фронт

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