В ISW назвали причину, чому окупантам не вдасться досягти успіху на фронті найближчим часом

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські окупанти на сході України використовують невеликі групи для здійснення нападів. Ворог страждає від проблем з моральним духом, тому атаки Росії навряд чи досягнуть кульмінації в найближчій перспективі.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Речник Національної гвардії України полковник Руслан Музичук заявив, що останнім часом російські загарбники на сході України не використовують великі підрозділи для проведення штурмів, а натомість — групи, розділені на два загони, посилені бронетехнікою, для проведення наземних атак.

За його словами, окупанти також використовують невеликі транспортні засоби без захисту, щоб швидко наблизитися до українських позицій і створити умови для наступної російської піхотної групи для забезпечення цих позицій.

Музичук зазначив, що українські безпілотники знищили близько 70 відсотків російської бронетехніки минулого тижня.

Пресофіцер української 26-ї артилерійської бригади Олег Калашников також заявив, що російські сили на Бахмутському напрямку не проводять наземних атак батальйонного рівня, оскільки українські безпілотники швидко виявляють їх.

За його словами, загарбники на Бахмутському напрямку страждають від низького морального духу, а також використовують загороджувальні загони для запобігання відступу своїх солдатів.

"Раніше російські війська використовували масові лобові атаки на чолі з піхотою при захопленні Бахмута і на початку спроб захоплення Авдіївки, але останнім часом російські війська, схоже, перейшли до використання менших піхотних груп для проведення наземних атак", — йдеться у звіті.

Джерела РФ нещодавно повідомляли, що російські окупанти страждають від виснаження і браку ротацій, однак вони змушені продовжувати воювати на нових лініях на захід від Авдіївки.

Аналітики зазначили, що раніше і не завжди точно оцінювали, як низький моральний дух і виснаження російських військ впливають на перспективи російських наступальних операцій, однак нинішня нестача матеріальних засобів в Україні може ускладнити бійцям ЗСУ захист.

"ISW продовжує оцінювати, що можливості Росії використовувати вразливі місця України розширюватимуться, оскільки нестача матеріальних засобів в Україні зберігатиметься", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, наразі немає жодних реальних ознак, які б свідчили про підготовку російськими окупантами нового наступу на Київ чи Харків. З боку Білорусі український кордон є серйозно підсиленим, і ні на території російського сателіта, ні в російських регіонах, які сусідують з Харківщиною, непомітно підрозділів, які б готувалися до наступу.

Також російські окупанти намагаються усіма зусиллями поповнити лави своєї армії. Так, до війська ворог почав залучати військових, які мають залежність від наркотиків та алкоголю.