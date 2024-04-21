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Росіяни можуть посилити атаки до прибуття допомоги США — ISW

21 квітня 2024 08:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Росіяни можуть посилити атаки до прибуття допомоги США — ISW
Російські військові. Фото: росЗМІ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) вказують на можливість посилення атак російських загарбників до моменту прибуття нової безпекової допомоги для України від Сполучених Штатів Америки. Згідно з даними ISW, цей часовий проміжок може бути використаний російськими військами для наступних військових дій.

Про це ISW повідомило в суботу, 20 квітня.

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Наступ російських військових

20 квітня Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт про додаткові видатки, який передбачає надання Україні близько 60 мільярдів доларів допомоги. Проте перед тим як допомога почне надходити, законопроєкт має пройти затвердження Сенатом і отримати підпис президента США Джо Байдена. Це може зайняти деякий час, через що надання допомоги може розпочатися лише через декілька тижнів.

У своєму звіті ISW попереджає, що ситуація на фронті, ймовірно, погіршиться протягом цього періоду, особливо якщо російські війська посилять свої атаки, намагаючись скористатися "вікном" перед прибуттям нової допомоги від США.

Аналітики також зауважують, що українські війська можуть зазнати додаткових невдач у найближчі тижні, чекаючи безпекову допомогу від США, яка допоможе стабілізувати фронт. Однак вони можуть зупинити поточний російський наступ за умови швидкого надходження нової допомоги.

У звіті також зазначається, що російські загарбники, ймовірно, активізують свої наступальні операції, ракетні удари і удари з безпілотників протягом наступних тижнів, спрямовуючи зусилля на ті ділянки фронту, де оборона України виглядає відносно нестабільною.

ISW також наголошує, що до червня 2024 року Україна може перебувати в кращій оперативній позиції, незважаючи на затримки з прибуттям американської безпекової допомоги на фронт. Проте до цього часу російські війська можуть спробувати досягти оперативно значущих успіхів, зокрема, в областях, де українська оборона виявляється вразливою.

Незважаючи на ці загрози, експерти вважають, що російським військам не вдасться руйнувати лінію фронту таким чином, який би загрожував стратегічним позиціям України.

Нагадаємо, що ISW назвали причину, чому окупантам не вдасться досягти успіху на фронті найближчим часом.

Також ми повідомляли, що окупанти не полишають спроб захопити Донеччину.

російські війська
військова допомога
обстріли
війна в Україні
наступ

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