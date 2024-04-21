Братчук заявил, что россияне будут активизироваться не только на фронте, но и в воздушных атаках

Российские войска в Украине. Фото: росСМИ

Представитель Украинской добровольческой армии Юг, Владимир Братчук, предупредил о возможности активизации российских действий не только на фронте, но и с применением ракетно-дроновых атак. Он отметил, что вчера враг активно проводил действия в Одесской, Херсонской, Николаевской и других районах.

Об этом Владимир Братчук рассказал в эфире телемарафона "Єдині новини".

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По словам Братчука, российские силы могут усилить свою интенсивность боев, особенно после того, как Конгресс США принял решение о выделении новой помощи для Украины. Он предупредил, что враг может использовать это время, чтобы наступление на позиции украинских войск.

"Мы это понимаем, эти вызовы, то будем на них реагировать", — заявил Братчук.

Напомним, что специалисты Института изучения войны (ISW) указывают на возможность усиления атак российских захватчиков к моменту прибытия новой помощи для Украины от Соединенных Штатов Америки. Согласно данным ISW, этот временной промежуток может быть использован российскими войсками для последующих военных действий.

Также мы писали о том, что ISW назвали причину, почему оккупантам не удастся добиться успеха на фронте в ближайшее время.