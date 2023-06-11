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"Брешуть багато по телевізору": окупант розповів про реальну ситуацію на фронті

11 червня 2023 23:19
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
"Брешуть багато по телевізору": окупант розповів про реальну ситуацію на фронті
Російські окупанти у зоні бойових дій в Україні. Фото: російські ЗМІ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російський окупант розчарував свого друга щодо "перемог" Росії на війні в Україні. За його словами, ситуація зовсім відрізняється від тої, про яку їм розповідають по телевізору. 

Таку розмову перехопило та опублікувало ГУР України.

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Росіянин назвав представника російського міноборони Ігоря Конашенкова головним брехуном. Також він зазначив, що українці поки не почали наступ, проте посилились обстріли. За його словами, сили ЗСУ стягують резерви.

Розмова окупанта

— Ну обстановка гірша ще, ніж була, стала. Багато їх стало.

— Бл*ха-муха, нам тут по телевізору показують, що начебто краще все.

— Брешуть багато там по телевізору. Найголовніший здобуток Росії — це зараз ось цей Конашенков.

— Багато брешуть, так?

— Так, звісно. Скільки, он Конашенков щодня, ми щось тут гелікоптери, літаки збиваємо, а щось їх менше не стає.

— Зрозуміло, тобто йдуть по-тихеньку, так?

— Ну, йти вперед — не йдуть, там у себе стягують резерви. Обстрілювати частіше стали, а якось уперед не йдуть.

— А як місцеві там до вас?

— Та місцевих тут мало, вони майже всі поїхали.

— Ті, що залишилися, як ставлення?

— У Сватове ось їздимо, начебто нормально. Незрозуміло, що кажуть, щоправда. Там на ринку де-небудь, якщо хтось вчепить, що-небудь каже-каже тобі стоїть, ти, блід, стоїш, як цей, них*ра не розумієш.

— Зрозуміло.

— Ну, коли з автоматом йдеш, до тебе всі нормально, мабуть, ставляться.

— Всі доброзичливо, так? Коли йдеш із ним... (сміється).

Нагадаємо, російський окупант, який воює на Херсонщині, розповів дружині про затоплення його позицій після підриву Каховської ГЕС. Військовий держави-агресорки визнав, що човни росіяни забирали у місцевого населення. При цьому евакуацією місцевого цивільного населення окупанти не займалися. 

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