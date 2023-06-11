"Брешуть багато по телевізору": окупант розповів про реальну ситуацію на фронті

Російські окупанти у зоні бойових дій в Україні. Фото: російські ЗМІ

Російський окупант розчарував свого друга щодо "перемог" Росії на війні в Україні. За його словами, ситуація зовсім відрізняється від тої, про яку їм розповідають по телевізору.

Таку розмову перехопило та опублікувало ГУР України.

Читайте також:

Ситуація на фронті з вуст загарбника

Росіянин назвав представника російського міноборони Ігоря Конашенкова головним брехуном. Також він зазначив, що українці поки не почали наступ, проте посилились обстріли. За його словами, сили ЗСУ стягують резерви.

Розмова окупанта

— Ну обстановка гірша ще, ніж була, стала. Багато їх стало.

— Бл*ха-муха, нам тут по телевізору показують, що начебто краще все.

— Брешуть багато там по телевізору. Найголовніший здобуток Росії — це зараз ось цей Конашенков.

— Багато брешуть, так?

— Так, звісно. Скільки, он Конашенков щодня, ми щось тут гелікоптери, літаки збиваємо, а щось їх менше не стає.

— Зрозуміло, тобто йдуть по-тихеньку, так?

— Ну, йти вперед — не йдуть, там у себе стягують резерви. Обстрілювати частіше стали, а якось уперед не йдуть.

— А як місцеві там до вас?

— Та місцевих тут мало, вони майже всі поїхали.

— Ті, що залишилися, як ставлення?

— У Сватове ось їздимо, начебто нормально. Незрозуміло, що кажуть, щоправда. Там на ринку де-небудь, якщо хтось вчепить, що-небудь каже-каже тобі стоїть, ти, блід, стоїш, як цей, них*ра не розумієш.

— Зрозуміло.

— Ну, коли з автоматом йдеш, до тебе всі нормально, мабуть, ставляться.

— Всі доброзичливо, так? Коли йдеш із ним... (сміється).

Нагадаємо, російський окупант, який воює на Херсонщині, розповів дружині про затоплення його позицій після підриву Каховської ГЕС. Військовий держави-агресорки визнав, що човни росіяни забирали у місцевого населення. При цьому евакуацією місцевого цивільного населення окупанти не займалися.