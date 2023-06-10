Перехоплення ГУР: окупант розповів про наслідки підриву Каховської ГЕС

Човни відбирали у місцевих: окупант розповів, як тікав із затопленої Херсонщини
Російський окупант, який воює на Херсонщині, розповів дружині про затоплення його позицій після підриву Каховської ГЕС. Військовий держави-агресорки визнав, що човни росіяни забирали у місцевого населення. При цьому евакуацією місцевого цивільного населення окупанти не займалися.
Відповідне перехоплення телефонної розмови оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Ситуація на російських позиціях у Херсонській області
Окупант розповів, що брав участь в евакуації військових та зброї. При цьому, за словами окупанта, жодної допомоги місцевому населенню з боку загарбників не надавали. Ба більше, забирали у місцевих жителів човни, щоб самим евакуюватися.
Російський військовий зазначив, що стрімкий підйом води став для окупантів несподіванкою, адже командування їх завчасно попереджало, що великої повені не буде.
Розмова окупанта
— Що там робите?
— Та нічого, фігнею страждаємо. Жарко, робити нічого. Від спеки тут гинемо.
— Спека?
— Так. Я ж телефон утопив свій сенсорний, мені командир відділення за те, що я допомагав, ну всіх там евакуювати, всю фігню, телефон купив. Особисто від себе.
— Ніфіга собі, що ти там багато евакуював чи що?
— Ну, нормально, вважай, речі, потім людей, зброю.
— Плавав чи що?
— Плавав. Людей — у човен, а сам із боку човна.
— А ви місцевих теж евакуювали чи що?
— Ні, ми тільки себе евакуювали. Ні, може місцевих теж хтось, не знаю.
— Ти ж мені фотки надсилав, що вода йде, ти ж знав, чому ти швидко все... Потрібно було пакети шукати, швидко там хоч на голову собі причепити. Я там не знаю, як. Причепити кудись, щоб урятувати...
— Загалом сказали нам, що вода не підніметься сильно. Тому ми взагалі речей не збирали, тому вже як сильно притиснуло, швидко-швидко все рятуйте.
— Ну що, все, що ви купували, все там лишилися, ланцюги?
— Магазини, все, що купував, все там залишилося. Я тільки ці сумки врятувати...
— Магазини також там залишив?
— Так, все лишилося.
— Ну, а чому не напихав собі під щось? У кишені.
— Вони були у бронежилеті.
— Аааа, вони в тебе, а броник утопився, так?
— Так.
— Зрозуміло. Померзли? Вода була холодна?
— Спочатку було тепло, а потім так собі.
— Що так швидко вода піднялася, що ви навіть шмотки зібрати не встигли?
— Вона взагалі миттєво підійшла.
— Тому що мені фотки скинув, там була калюжа.
— Калюжа була, всім сказали стояти на місцях. Ми стояли.
— А човни, де взяли?
— По хатах шукали, ходили.
— Ніфіга собі!
— Знайшли, врятувалися.
Нагадаємо, раніше Служба безпеки України оприлюднила перехоплення телефонної розмови російських окупантів, з якої вдалося дізнатися, що Каховську ГЕС підірвала диверсійна група загарбників.
Також раніше з'явилося відео, як російські загарбники залишають першу лінію оборони на Херсонщині, йдучи пішки по пояс у брудній воді. Росіяни самі ж постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС.