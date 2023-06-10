Перехоплення ГУР: окупант розповів про наслідки підриву Каховської ГЕС

Російські військовослужбовці поблизу Каховської ГЕС. Фото: російські ЗМІ

Російський окупант, який воює на Херсонщині, розповів дружині про затоплення його позицій після підриву Каховської ГЕС. Військовий держави-агресорки визнав, що човни росіяни забирали у місцевого населення. При цьому евакуацією місцевого цивільного населення окупанти не займалися.

Відповідне перехоплення телефонної розмови оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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Окупант розповів, що брав участь в евакуації військових та зброї. При цьому, за словами окупанта, жодної допомоги місцевому населенню з боку загарбників не надавали. Ба більше, забирали у місцевих жителів човни, щоб самим евакуюватися.

Російський військовий зазначив, що стрімкий підйом води став для окупантів несподіванкою, адже командування їх завчасно попереджало, що великої повені не буде.

Розмова окупанта

— Що там робите?

— Та нічого, фігнею страждаємо. Жарко, робити нічого. Від спеки тут гинемо.

— Спека?

— Так. Я ж телефон утопив свій сенсорний, мені командир відділення за те, що я допомагав, ну всіх там евакуювати, всю фігню, телефон купив. Особисто від себе.

— Ніфіга собі, що ти там багато евакуював чи що?

— Ну, нормально, вважай, речі, потім людей, зброю.

— Плавав чи що?

— Плавав. Людей — у човен, а сам із боку човна.

— А ви місцевих теж евакуювали чи що?

— Ні, ми тільки себе евакуювали. Ні, може місцевих теж хтось, не знаю.

— Ти ж мені фотки надсилав, що вода йде, ти ж знав, чому ти швидко все... Потрібно було пакети шукати, швидко там хоч на голову собі причепити. Я там не знаю, як. Причепити кудись, щоб урятувати...

— Загалом сказали нам, що вода не підніметься сильно. Тому ми взагалі речей не збирали, тому вже як сильно притиснуло, швидко-швидко все рятуйте.

— Ну що, все, що ви купували, все там лишилися, ланцюги?

— Магазини, все, що купував, все там залишилося. Я тільки ці сумки врятувати...

— Магазини також там залишив?

— Так, все лишилося.

— Ну, а чому не напихав собі під щось? У кишені.

— Вони були у бронежилеті.

— Аааа, вони в тебе, а броник утопився, так?

— Так.

— Зрозуміло. Померзли? Вода була холодна?

— Спочатку було тепло, а потім так собі.

— Що так швидко вода піднялася, що ви навіть шмотки зібрати не встигли?

— Вона взагалі миттєво підійшла.

— Тому що мені фотки скинув, там була калюжа.

— Калюжа була, всім сказали стояти на місцях. Ми стояли.

— А човни, де взяли?

— По хатах шукали, ходили.

— Ніфіга собі!

— Знайшли, врятувалися.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України оприлюднила перехоплення телефонної розмови російських окупантів, з якої вдалося дізнатися, що Каховську ГЕС підірвала диверсійна група загарбників.

Також раніше з'явилося відео, як російські загарбники залишають першу лінію оборони на Херсонщині, йдучи пішки по пояс у брудній воді. Росіяни самі ж постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС.