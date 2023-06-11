"Врут много по телевизору": оккупант рассказал о реальной ситуации на фронте

Российские оккупанты в зоне боевых действий в Украине. Фото: российские СМИ

Российский оккупант разочаровал своего друга по поводу "побед" России на войне в Украине. По его словам, ситуация совсем отличается от той, о которой им рассказывают по телевизору.

Такой разговор перехватило и опубликовало ГУР Украины.

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Россиянин назвал представителя российского минобороны Игоря Конашенкова главным лжецом. Также он отметил, что украинцы пока не начали наступление, однако усилились обстрелы. По его словам, силы ВСУ пополняют резервы.

Разговор оккупанта

— Ну обстановка-то похуже еще, чем была, стала. Много их стало.

— Бл*ха-муха, нам тут по телевизору показывают, что вроде это получше все.

— Чешут много там по телевизору. Самый главный п*издобол России — это сейчас вот этот Конашенков.

— Много чешут, да?

— Да, конечно. Сколько, вон Конашенков каждый день, ми что-то тут вертолеты, самолеты сбиваем, а что-то их меньше не становится.

— Понятно, то есть прут потихоньку, да?

— Ну, идти-то вперед — не идут, там у себя стягивают резервы. Обстреливать почаще стали, а как-то вперед не идут.

— А как местные там к вам?

— Та местных-то тут мало, они почти все съехали.

— Те, которые остались, как отношение?

— В Сватово вот ездим, вроде ниче. Непонятно, что говорят, правда. Там на рынке где-нибудь, если кто-то вцепит, что-нибудь говорит-говорит тебе стоит, ти, бл*дь, стоишь, как этот, них*ера не понимаешь.

— Понятно.

— Ну, когда с автоматом идешь, к тебе все нормально, наверное, относятся.

— Все дружелюбно, да? Когда идешь с ним... (смеется)

Напомним, российский оккупант, воюющий в Херсонской области, рассказал жене о затоплении его позиций после подрыва Каховской ГЭС. Военные государства-агрессора признали, что лодки россияне забирали у местного населения. При этом эвакуацией местного гражданского населения оккупанты не занимались.