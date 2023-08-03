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Бригади "Гвардії наступу" вже виконують бойові завдання на фронті

3 серпня 2023 17:10
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Бригади "Гвардії наступу" вже виконують бойові завдання на фронті
Бійці Гвардії наступу. Фото: vikna.tv
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Представник Головного управління Національної гвардії України Микола Уршалович підтвердив, що окремі частини "Гвардії наступу" наразі активно діють на передовій. При цьому формування Нацгвардії укріплюють позиції на східних кордонах країни.

Про це Уршалович повідомив у рамках брифінгу.

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"Наразі окремі бойові групи "Гвардії наступу" вже залучені до бойових дій на передовій", — зазначив Уршалович.

Крім того, він уточнив, що формування Національної гвардії, такі як "Буревій" та "Рубіж", зараз зайняті зміцненням позицій на східних кордонах країни. Водночас бригади "Спарта", "Кара-Даг" та "Червона калина" беруть активну участь в операціях на півдні, підтримуючи наступальні дії оборонних сил країни.

Нагадаємо, що на Мелітопольському напрямі національні гвардійці України у складі Сил оборони успішно просуваються. Бійці змогли пройти вздовж фронтової лінії на 1,5 км та зміцнити свої позиції.

Також ми повідомляли, що на півдні бійці бригади Національної Гвардії "Кара-Даг", діючи разом з іншими військовими частинами сил оборони, активно наступають на противника. Операції з усунення російських військ активізувалися біля Запоріжжя.

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