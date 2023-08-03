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Бригады "Гвардии наступления" уже выполняют боевые задачи на фронте

3 августа 2023 17:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Бригады "Гвардии наступления" уже выполняют боевые задачи на фронте
Бойцы Гвардии наступления. Фото: vikna.tv
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Представитель Главного управления Национальной гвардии Украины Николай Уршалович подтвердил, что отдельные части "Гвардии наступления" в настоящее время активно действуют на передовой. При этом формирования Нацгвардии укрепляют позиции на восточных границах страны.

Об этом Уршалович сообщил в рамках брифинга.

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"В настоящее время отдельные боевые группы "Гвардии наступления" уже вовлечены в боевые действия на передовой", — отметил Уршалович.

Кроме того, он уточнил, что формирования Национальной гвардии, такие как "Буревой" и "Рубеж", сейчас заняты укреплением позиций на восточных границах страны. В то же время бригады "Спарта", "Кара-Даг" и "Красная калина" активно участвуют в операциях на юге, поддерживая наступательные действия оборонительных сил страны.

Напомним, что на Мелитопольском направлении национальные гвардейцы Украины в составе Сил обороны успешно продвигаются. Бойцы смогли пройти вдоль фронтовой линии на 1,5 км и укрепить свои позиции. 

Также мы сообщали, что на юге бойцы бригады Национальной Гвардии "Кара-Даг", действуя вместе с другими воинскими частями Сил обороны, активно наступают на противника. Операции по устранению российских войск активизировались на территории Запорожья.

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