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Британія розробила для України наземні платформи для ракет Brimstone

23 липня 2023 14:28
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Козюк Тетяна
редактор
Британія розробила для України наземні платформи для ракет Brimstone
Наземні платформи для ракет Brimstone. Фото: Independent
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Британії спеціально для України розробили мобільну наземну платформу Wolfram. Її можна використовувати для запуску ракет Brimstone. 

Про це повідомляє видання Independent

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Наземна платформа Wolfram для ракет Brimstone

Повідомляється, що наземні установки Wolfram Британія виготовила ще на початку повномасштабної війни на прохання України. Однак, снаряди Brimstone запускаються із з сучасних літаків, яких в країні немає. 

Зважаючи на це, британські фахівці створили спеціальну мобільну наземну платформу Wolfram. Відомо, що декілька десятків одиниць вже перебувають в Україні.

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Наземна платформи для ракет Brimstone. Фото: Independent

Нагадаємо, британська розвідка оприлюднила дані про величезні втрати "вагнерівців" в Україні. За декілька місяців ведення війни проти України загинуло до 20 тисяч найманців приватної військової компанії "Вагнер".

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