Британія розробила для України наземні платформи для ракет Brimstone
У Британії спеціально для України розробили мобільну наземну платформу Wolfram. Її можна використовувати для запуску ракет Brimstone.
Про це повідомляє видання Independent.
Наземна платформа Wolfram для ракет Brimstone
Повідомляється, що наземні установки Wolfram Британія виготовила ще на початку повномасштабної війни на прохання України. Однак, снаряди Brimstone запускаються із з сучасних літаків, яких в країні немає.
Зважаючи на це, британські фахівці створили спеціальну мобільну наземну платформу Wolfram. Відомо, що декілька десятків одиниць вже перебувають в Україні.
Нагадаємо, британська розвідка оприлюднила дані про величезні втрати "вагнерівців" в Україні. За декілька місяців ведення війни проти України загинуло до 20 тисяч найманців приватної військової компанії "Вагнер".