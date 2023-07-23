Британія розробила для України наземні платформи для ракет Brimstone

Наземні платформи для ракет Brimstone. Фото: Independent

У Британії спеціально для України розробили мобільну наземну платформу Wolfram. Її можна використовувати для запуску ракет Brimstone.

Про це повідомляє видання Independent.

Читайте також:

Наземна платформа Wolfram для ракет Brimstone

Повідомляється, що наземні установки Wolfram Британія виготовила ще на початку повномасштабної війни на прохання України. Однак, снаряди Brimstone запускаються із з сучасних літаків, яких в країні немає.

Зважаючи на це, британські фахівці створили спеціальну мобільну наземну платформу Wolfram. Відомо, що декілька десятків одиниць вже перебувають в Україні.

Наземна платформи для ракет Brimstone. Фото: Independent

Нагадаємо, британська розвідка оприлюднила дані про величезні втрати "вагнерівців" в Україні. За декілька місяців ведення війни проти України загинуло до 20 тисяч найманців приватної військової компанії "Вагнер".