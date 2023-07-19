"Наші двері відкриті": очільник розвідки Британії звернувся з закликом до росіян

Голова британської служби зовнішньої розвідки МІ-6 Річард Мур. Фото: росЗМІ

Голова британської служби зовнішньої розвідки МІ-6 Річард Мур звернувся до росіян. Він закликав об'єднати зусилля для закінчення війни в Україні.

Про це повідомляє Reuters.

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Звернення до росіян

Мур заявив під час своєї промови в посольстві Великої Британії в Празі, що перспективи відновлення Росією своїх позицій в Україні малоймовірні. Він порівняв ситуацію в Україні з Празькою весною 1968 року. Тоді Радянський Союз скасував лібералізаційні реформи.

"Ставши свідками продажності, міжусобиць і бездушної некомпетентності своїх лідерів — людського фактору в його найгіршому прояві — багато росіян борються з тими ж дилемами, що і їхні попередники в 1968 році. Я запрошую їх зробити те, що інші зробили за останні 18 місяців, і об'єднати зусилля з нами. Наші двері завжди відкриті... З нами їхні таємниці будуть у безпеці, і разом ми працюватимемо над тим, щоб покласти край кровопролиттю", — заявив Мур.

Під час свого виступу голова британської служби зовнішньої розвідки МІ-6 назвав рішення Ірану допомагати Росії БпЛА "безсовісним". За його словами, це спровокувало внутрішні чвари всередині Тегерану. Він також попередив, що Китай та РФ намагаються опанувати технології ШІ та квантового обчислення.

Мур вважає, що штучний інтелект не замінить людей, які можуть розкривати таємниці, а доповнить роботу розвідувальних служб.

"Унікальні характеристики людських агентів у потрібних місцях стануть ще більш значущими. Людський інтелект в епоху штучного інтелекту все частіше визначатиметься як те, що машини не можуть робити, хоча ми повинні очікувати, що межа можливостей машин буде просуватися з вражаючою швидкістю", — пояснив Мур.

Нагадаємо, вчора, 18 липня, розпочалося 14-те засідання контактної групи з питань оборони України у режимі онлайн. "Рамштайн" відкрив глава Пентагону Ллойд Остін. Він заявив, що підтримка України триватиме. За його словами, Росія не здатна досягти цілей своєї війни.