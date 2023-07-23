Великобритания разработала для Украины наземные платформы для ракет Brimstone

Наземные платформы для ракет Brimstone. Фото: Independent

В Британии специально для Украины была разработана мобильная наземная платформа Wolfram. Ее можно использовать для запуска ракет Brimstone.

Об этом сообщает издание Independent.

Читайте также:

Наземная платформа Wolfram для ракет Brimstone

Сообщается, что наземные установки Wolfram Британия изготовила еще в начале полномасштабной войны по просьбе Украины. Однако снаряды Brimstone запускаются из современных самолетов, которых в стране нет.

Ввиду этого, британские специалисты создали специальную мобильную наземную платформу Wolfram. Известно, что несколько десятков единиц уже находятся в Украине.

Наземная платформа для ракет Brimstone. Фото: Independent

Напомним, британская разведка обнародовала данные об огромных потерях "вагнеровцев" в Украине. За несколько месяцев ведения войны против Украины погибли до 20 тысяч наемников частной военной компании "Вагнер".