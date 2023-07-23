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Великобритания разработала для Украины наземные платформы для ракет Brimstone

23 июля 2023 14:28
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Великобритания разработала для Украины наземные платформы для ракет Brimstone
Наземные платформы для ракет Brimstone. Фото: Independent
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Британии специально для Украины была разработана мобильная наземная платформа Wolfram. Ее можно использовать для запуска ракет Brimstone.

Об этом сообщает издание Independent.

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Наземная платформа Wolfram для ракет Brimstone

Сообщается, что наземные установки Wolfram Британия изготовила еще в начале полномасштабной войны по просьбе Украины. Однако снаряды Brimstone запускаются из современных самолетов, которых в стране нет.

Ввиду этого, британские специалисты создали специальную мобильную наземную платформу Wolfram. Известно, что несколько десятков единиц уже находятся в Украине.

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Наземная платформа для ракет Brimstone. Фото: Independent

Напомним, британская разведка обнародовала данные об огромных потерях "вагнеровцев" в Украине. За несколько месяцев ведения войны против Украины погибли до 20 тысяч наемников частной военной компании "Вагнер".

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