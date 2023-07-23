Великобритания разработала для Украины наземные платформы для ракет Brimstone
В Британии специально для Украины была разработана мобильная наземная платформа Wolfram. Ее можно использовать для запуска ракет Brimstone.
Об этом сообщает издание Independent.
Наземная платформа Wolfram для ракет Brimstone
Сообщается, что наземные установки Wolfram Британия изготовила еще в начале полномасштабной войны по просьбе Украины. Однако снаряды Brimstone запускаются из современных самолетов, которых в стране нет.
Ввиду этого, британские специалисты создали специальную мобильную наземную платформу Wolfram. Известно, что несколько десятков единиц уже находятся в Украине.
Напомним, британская разведка обнародовала данные об огромных потерях "вагнеровцев" в Украине. За несколько месяцев ведения войны против Украины погибли до 20 тысяч наемников частной военной компании "Вагнер".