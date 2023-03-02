​​​​​​​Британська розвідка назвала фактор, який завадить активним наступальним діям під Бахмутом до кінця березня

Бездоріжжя затримає серйозні наступальні дії в районі Бахмута ще на місяць

Британські військові аналітики відзначили кліматичний фактор у російсько-українській війні. Через потепління і багнюку, яка завадить руху важкої бронетехніки, активні наступальні дії в районі Бахмута будуть неможливі щонайменше до кінця березня.

Про це у традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту повідомило міністерство оборони Великої Британії.

Перевага для тих, хто обороняється

Британські військові аналітики нагадали, зокрема, у контексті оборони Бахмута про вплив підвищення температури повітря на бойові дії.

"Підвищення температури зараз створює багнюку, відому українською як bezdorizhzhia", — наголосили у британському Міноборони.

Українське бездоріжжя обмежить пересування військових підрозділів по пересіченій місцевості.

До кінця березня наступати буде ніяк

У британській розвідці проаналізували кліматичні дані зі сходу України і наголосили, що, через тепліші за середньостатистичні умови цього року, пересування по пересіченій місцевості аж до кінця березня буде малоімовірне.

Тож через погодні ускладнення рух важкої бронетехніки на театрі бойових дій, особливо в районі Бахмута, буде серйозно ускладненим.

Нагадаємо, радник Президента України Олександр Роднянський заявив, що Збройні сили України можуть відступити від Бахмута. Військове керівництво зараз обмірковує всі варіанти розвитку подій на фронті.

Фото: АрміяInform