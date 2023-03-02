Британская разведка назвала фактор, который помешает активным наступательным действиям под Бахмутом до конца марта
Британские военные аналитики отметили климатический фактор в российско-украинской войне. Из-за потепления и грязи, которая помешает движению тяжелой бронетехники, активные наступательные действия в районе Бахмута будут невозможны по меньшей мере до конца марта.
Об этом в традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта сообщило Министерство обороны Великобритании.
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Преимущество для обороняющихся
Британские военные аналитики напомнили, в частности, в контексте обороны Бахмута о влиянии на повышение температуры воздуха на боевые действия.
"Повышение температуры сейчас создает грязь, известную на украинском языке как bezdorizhzhia", — подчеркнули в британском Минобороны.
Украинское бездорожье ограничит передвижение военных подразделений по пересеченной местности.
До конца марта наступать не будет как
В британской разведке проанализировали климатические данные с востока Украины и подчеркнули, что из-за более теплых среднестатистических условий в этом году передвижение по пересеченной местности вплоть до конца марта будет маловероятно.
Поэтому из-за погодных осложнений движение тяжелой бронетехники на театре боевых действий, особенно в районе Бахмута, будет серьезно усложнено.
Напомним, советник Президента Украины Александр Роднянский заявил, что Вооруженные силы Украины могут отступить от Бахмута. Военное руководство сейчас обдумывает все варианты развития событий на фронте.
Фото: АрмияInform