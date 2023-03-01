ЗСУ можуть відступити від Бахмута, — радник Зеленського
Збройні сили України можуть відступити від Бахмута. Військове керівництво зараз обмірковує всі варіанти розвитку подій на фронті.
Про це повідомив радник Президента України Олександр Роднянський у коментарі CNN.
-
Зірка "Вікінгів" Кетрін Винник стала амбасадоркою фандрейзингової платформи UNITED24
-
Американські конгресмени тиснуть на Білий дім, вимагаючи надати Україні F-16, — ЗМІ
-
Бізнес закликає ООН та Туреччину продовжити зернову ініціативу
-
В Україну йде справжня весна: синоптики розповіли про погоду на завтра
-
Помер рекордсмен чемпіонату світу з футболу Жюст Фонтен
-
Відповідальна за депортацію українських дітей: активісти кіберспротиву "злили" особисті документи Марії Львової-Бєлової
-
Це кінець: Чарльз III виселив принца Гаррі та Меган Маркл з будинку біля Віндзорського замку
-
Ситуація в морі змінюється досить динамічно — Гуменюк
-
Розробляв диверсійний план для рф: ексочільника поліції Вінниччини підозрюють у держзраді
-
В порти Одещини "завезли" радіологічний матеріал: в МЗС спростували черговий фейк росіян
Відступ ЗСУ від Бахмута
"Росія намагається оточити його прямо зараз, і вони використовують свої найкращі війська Вагнера, мабуть, добре навчені й найдосвідченіші, щоб зробити це", — сказав Роднянський.
Також він уточнив, що військове керівництво зважує зараз усі варіанти. До сьогоднішнього дня ЗСУ утримували місто, але якщо знадобиться, вони стратегічно відступлять, щоб не жертвувати людьми.
На питання, коли це станеться, Роднянський відповів, що військові мають самі вирішити, чи потрібне виведення військ. Водночас Роднянський додав, що контрнаступ ВСУ не за горами.
Нагадаємо, що командувач Сухопутних військ Збройних сил України Герой України генерал-полковник Олександр Сирський оцінив ситуацію в Бахмуті. За його словами, ситуація у районі напружена.
Також повідомлялося, що російські війська розпочали свій "великий наступ" на Донбасі. При цьому вони щодня втрачають по 500 солдатів убитими. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, в районі Бахмута окупаційні війська втрачають сотні солдатів щодня.
Крім того, генерал-полковник Олександр Сирський, який є командувачем Східного угрупування військ, відвідав військові частини, які відповідають за захист Бахмута та його прилеглої території. Під час візиту військовий перевірив стан підлеглих підрозділів, вислухав проблеми, висловлені командирами підрозділів, надав допомогу у розв'язанні цих проблем та висловив свою підтримку військовослужбовцям, які мужньо пручаються нападам противника.