Генерал Сирський оцінив ситуацію в Бахмуті: що він сказав

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Герой України генерал-полковник Олександр Сирський

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Герой України генерал-полковник Олександр Сирський оцінив ситуацію в Бахмуті. За його словами, ситуація у районі напружена.

Про це пише Military Media Center.

Ситуація у Бахмуті

"Ситуація в районі Бахмута вкрай напружена. Попри суттєві втрати, ворог кинув у наступ найбільш підготовлені штурмові загони Вагнера, які намагаються прорвати оборону наших військ та оточити місто", — сказав Сирський.

Також він уточнив, що у боях за Бахмут українські воїни показують численні приклади стійкості, мужності та героїзму.

Нагадаємо, що російські війська розпочали свій "великий наступ" на Донбасі. При цьому вони щодня втрачають по 500 солдатів убитими. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, в районі Бахмута окупаційні війська втрачають сотні солдатів щодня.

Також повідомлялося, що генерал-полковник Олександр Сирський, який є командувачем Східного угруповання військ, відвідав військові частини, які відповідають за захист Бахмута та його прилеглої території. Під час візиту військовий перевірив стан підлеглих підрозділів, вислухав проблеми, висловлені командирами підрозділів, надав допомогу у розв'язанні цих проблем та висловив свою підтримку військовослужбовцям, які мужньо чинили опір нападам противника.