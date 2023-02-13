Росіяни не знають, яку ділянку фронту необхідно більше захищати

Британська розвідка назвала головну проблему командування окупаційних військ в Україні
Можливі поразки окупаційних військ як на Запоріжжі, так і в Луганській області однаково сильно вдарять по позиціях росії в Україні. Окупанти намагаються захищати обидва напрямки, будуючи укріплення.
Про це повідомила у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту розвідка Великої Британії.
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Оборонні укріплення росіян
Згідно із супутниковими знімками, російські окупаційні війська продовжили будувати оборонні укріплення на південному фронті.
Йдеться, зокрема, про село Тарасівка у Запорізькій області.
Крім того, відомо про те, що росіяни активно продовжують зводити укріплення на території Луганської області.
Головна проблема окупантів
Британські військові аналітики зазначають, що російське командування не знає, якій ділянці фронту надати перевагу.
Великий український наступ на Запоріжжі поставить під сумнів життєздатність “сухопутного мосту” з Ростовської області до Криму через південь україни.
Успіх Сил оборони України в Луганській області підірве плани кремля щодо захоплення усієї території Донбасу.
Нагадаємо, що протягом минулої доби, 12 лютого, авіація, артилерія та ракетні війська ЗСУ завдали численних ударів по позиціях російських військ. Зокрема, були уражені три зенітно-ракетні комплекси рф та три склади з боєприпасами.
Фото: "РИА Новости"