Россияне не знают, какой участок фронта нужно больше защищать

Россияне не знают, какую часть фронта больше оборонять

Возможные поражения оккупационных войск как в Запорожье, так и в Луганской области все равно сильно ударят по позициям россии в Украине. оккупанты пытаются защищать оба направления, строя укрепления.

Об этом сообщила в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта разведка Великобритании.

Оборонные укрепления россиян

Согласно спутниковым снимкам, российские оккупационные войска продолжили строить оборонительные укрепления на южном фронте.

Речь идет, в частности, о селе Тарасовка в Запорожской области.

Кроме того, известно о том, что россияне активно продолжают возводить укрепления на территории Луганской области.

Главная проблема оккупантов

Британские военные аналитики отмечают, что российское командование не знает, какой участок фронта предпочесть.

Большое украинское наступление на Запорожье поставит под сомнение жизнеспособность "сухопутного моста" из Ростовской области в Крым через юг Украины.

Успех сил обороны Украины в Луганской области подорвет планы кремля по захвату всей территории Донбасса.

Напомним, что за прошедшие сутки, 12 февраля, авиация, артиллерия и ракетные войска ВСУ нанесли многочисленные удары по позициям российских войск. В частности, были поражены три зенитно-ракетных комплекса рф и три склада с боеприпасами.

Фото: "РИА Новости"