Британское минобороны заявило, что россияне потеряли на войне в Украине около 200 тысяч военных

Британская разведка назвала приблизительное количество потерь армии рф в Украине
Общие российские потери в полномасштабной войне в Украине, вероятно, составляют 200 тысяч погибших и раненых. Одной из причин больших потерь является плохое медицинское обеспечение оккупационных войск.
Об этом сообщила в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта разведка Великобритании.
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Потери российской армии в Украине
Британские военные аналитики заявили, что российский оккупационный контингент (включая как регулярные войска министерства обороны рф, так и наемников из частных военных компаний) потерял за год полномасштабной войны в Украине от 175 до 200 тысяч военнослужащих.
Речь идет как о погибших, так и раненых. Только убитыми, утверждает министерство обороны Великобритании, россияне потеряли около 40-60 тысяч.
Последствия мобилизации
Британские военные эксперты подчеркивают, что после проведения частичной мобилизации количество российских потерь значительно выросло.
"По современным стандартам эти цифры свидетельствуют о высоком соотношении погибших личного состава и раненых", — отмечает британское военное ведомство.
Это, вероятно, связано с плохим медицинским обеспечением российских войск.
Потери "вагнеровцев"
Британские военные аналитики отдельно отметили потери ЧВК "Вагнер".
Напомнив о привлечении большого количества завербованных осужденных из российских колоний, разведка Великобритании отметила, что у "Вагнера" потери достигают 50% от общего состава ЧВК.
Напомним, что, по информации Генштаба ВСУ, россияне только убитыми потеряли в Украине 141 тысяч военнослужащих.
Фото из российских СМИ