Британское минобороны заявило, что россияне потеряли на войне в Украине около 200 тысяч военных

По информации минобороны Великобритании, россияне убитыми и ранеными потеряли в Украине около 200 тысяч солдат и офицеров

Общие российские потери в полномасштабной войне в Украине, вероятно, составляют 200 тысяч погибших и раненых. Одной из причин больших потерь является плохое медицинское обеспечение оккупационных войск.

Об этом сообщила в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта разведка Великобритании.

Потери российской армии в Украине

Британские военные аналитики заявили, что российский оккупационный контингент (включая как регулярные войска министерства обороны рф, так и наемников из частных военных компаний) потерял за год полномасштабной войны в Украине от 175 до 200 тысяч военнослужащих.

Речь идет как о погибших, так и раненых. Только убитыми, утверждает министерство обороны Великобритании, россияне потеряли около 40-60 тысяч.

Последствия мобилизации

Британские военные эксперты подчеркивают, что после проведения частичной мобилизации количество российских потерь значительно выросло.

"По современным стандартам эти цифры свидетельствуют о высоком соотношении погибших личного состава и раненых", — отмечает британское военное ведомство.

Это, вероятно, связано с плохим медицинским обеспечением российских войск.

Потери "вагнеровцев"

Британские военные аналитики отдельно отметили потери ЧВК "Вагнер".

Напомнив о привлечении большого количества завербованных осужденных из российских колоний, разведка Великобритании отметила, что у "Вагнера" потери достигают 50% от общего состава ЧВК.

Напомним, что, по информации Генштаба ВСУ, россияне только убитыми потеряли в Украине 141 тысяч военнослужащих.

Фото из российских СМИ