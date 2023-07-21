Британская разведка обнародовала данные об огромных потерях "вагнеровцев" в Украине

Наемники ЧВК "Вагнер". Фото: REUTERS/Stringer

За несколько месяцев ведения войны против Украины погибли до 20 тысяч наемников частной военной компании "Вагнер".

Об этом сообщает британская разведка.

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Аналитики считают, что в ближайшие дни ЧВК Евгения Пригожина уволит последних осужденных бойцов со службы. Большинство из них могут заключить контракт.

Кампания "Вагнера" по вербовке на войну заключенных "Проект K" достигла своего пика в начале 2023 года. На службу попали не менее 40 тысяч человек.

"Значительное количество помилованных осужденных, вероятно, примет предложение продолжить работать с "Вагнером" как профессиональные наемники. Между тем Минобороны России взяло на себя контроль за тюремной вербовкой "Вагнера", — говорится в сообщении.

В разведке Британии подчеркнули, что окончание этой схемы будет означать изменение эпохи в истории ЧВК и войны в Украине. Солдаты, попавшие в "Вагнер" по "Проекту К", позволили России захватить Бахмут.

По словам аналитиков, проект превратил ЧВК в организацию, которая в прошлом месяце прямо бросила вызов властям Путина.

"Он также знаменует один из самых кровавых эпизодов в современной военной истории: за несколько месяцев убито до 20 тысяч заключенных-рекрутов", — говорится в сообщении.

Напомним, Россия продолжает использовать Беларусь в своих целях. Так, ЧВК "Вагнер" может открыть еще одну базу в Беларуси на границе с Украиной.

Также мы писали, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин якобы провел выступление перед своими наемниками, которых привезли в Беларусь. Он заявил, что их задачей будет подготовка белорусской армии.