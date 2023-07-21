Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Британская разведка обнародовала данные об огромных потерях "вагнеровцев" в Украине arrow

Британская разведка обнародовала данные об огромных потерях "вагнеровцев" в Украине

21 июля 2023 12:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Британская разведка обнародовала данные об огромных потерях "вагнеровцев" в Украине
Наемники ЧВК "Вагнер". Фото: REUTERS/Stringer
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

За несколько месяцев ведения войны против Украины погибли до 20 тысяч наемников частной военной компании "Вагнер".

Об этом сообщает британская разведка.

Читайте также:

"Вагнеровцы" в Украине

Аналитики считают, что в ближайшие дни ЧВК Евгения Пригожина уволит последних осужденных бойцов со службы. Большинство из них могут заключить контракт.

Кампания "Вагнера" по вербовке на войну заключенных "Проект K" достигла своего пика в начале 2023 года. На службу попали не менее 40 тысяч человек.

"Значительное количество помилованных осужденных, вероятно, примет предложение продолжить работать с "Вагнером" как профессиональные наемники. Между тем Минобороны России взяло на себя контроль за тюремной вербовкой "Вагнера", — говорится в сообщении.

В разведке Британии подчеркнули, что окончание этой схемы будет означать изменение эпохи в истории ЧВК и войны в Украине. Солдаты, попавшие в "Вагнер" по "Проекту К", позволили России захватить Бахмут.

По словам аналитиков, проект превратил ЧВК в организацию, которая в прошлом месяце прямо бросила вызов властям Путина.

"Он также знаменует один из самых кровавых эпизодов в современной военной истории: за несколько месяцев убито до 20 тысяч заключенных-рекрутов", — говорится в сообщении.

Напомним, Россия продолжает использовать Беларусь в своих целях. Так, ЧВК "Вагнер" может открыть еще одну базу в Беларуси на границе с Украиной.

Также мы писали, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин якобы провел выступление перед своими наемниками, которых привезли в Беларусь. Он заявил, что их задачей будет подготовка белорусской армии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Чем Украина компенсирует потерю зернового соглашения: пять альтернативных сценариев

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

Новость с видео

01:53 Вождение под хмельком: как автомобилиста могут развести на штраф

11:21 Зинченко ушел из клуба из-за тренера: в Англии рассказали о трансфере украинца

08:38 Мудрик готовится к уходу из "Челси": где он продолжит карьеру

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз