Британская разведка объяснила, что означают слухи об увольнении российского генерала Мурадова

Командующий восточной группой войск РФ в Украине генерал Рустам Мурадов

Российская оккупационная армия не достигла поставленных перед ней задач на Донбассе. Из-за этого, по неофициальным данным, уволили генерал-полковника Рустама Мурадова, причастного к большим потерям россии под Угледаром.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта министерство обороны Великобритании.

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Слухи об уходе Мурадова

Британские военные аналитики напомнили о сообщениях в российских соцсетях об освобождении генерал-полковника Рустама Мурадова с должности командующего восточной группой войск россии в Украине.

Причиной освобождения вероятно чрезвычайно большие потери российской армии под Угледаром.

Целые россияне на Донбассе

Катастрофические действия российской армии в районе Угледара вызвали острую публичную критику с разных сторон, даже со стороны самих военных восточной группы оккупационных войск.

Увольнение Мурадова, о котором говорят все увереннее, является высшим военным увольнением в 2023 году.

Это, вероятно, значит, отметили в министерстве обороны Великобритании, что российская армия так и не достигла поставленных перед ней целей на Донбассе.

Напомним, что об уходе Мурадова писали еще в конце марта.

Фото из российских СМИ