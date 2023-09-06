Британська розвідка повідомила, як РФ готує школярів до війни

Урок у російській школі. Фото: росЗМІ

У Росії новий навчальний рік розпочався за новою програмою, що включає військові навички та погляд Кремля на історію України. Вона повинна підготувати школярів до війни.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

Читайте також:

Пропаганда в школах РФ

Російський диктатор Володимир Путін особисто провів відкритий урок з 30 школярами в перший день нового навчального року. Теми оновленого іспиту з національної історії включають окупацію Криму та війну проти України.

Аналітики розповіли, що навчальну програму російський парламент схвалив ще минулого року. Один з її елементів "Основи безпеки життєдіяльності" призначений для старшокласників і включає модуль базової військової підготовки. Йдеться про поводження з автоматом Калашникова, використання ручних гранат, керування безпілотниками, а також надання першої медичної допомоги на полі бою.

Британська розвідка розповіла, які цілі має нова навчальна програма в російських школах:

ознайомлення учнів з обґрунтуванням Кремля щодо "Спеціальної військової операції";

прищеплення учням військового мислення;

скорочення часу підготовки до подальшої мобілізації.

"Впровадження операцій з БпЛА вказує на їхнє зростаюче значення на полі бою та на уроки, які витягли з цих систем безпосередньо з конфлікту в Україні", — додали аналітики.

Звіт Міноборони Британії. Фото: twitter.com/DefenceHQ

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі загарбники "подарували" школярам до 1 вересня російські пропагандистські книжки та комікси. А також трішки зошитів, щоб замаскувати цю акцію під вручення канцелярських товарів.