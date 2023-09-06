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Британська розвідка повідомила, як РФ готує школярів до війни

6 вересня 2023 10:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Британська розвідка повідомила, як РФ готує школярів до війни
Урок у російській школі. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Росії новий навчальний рік розпочався за новою програмою, що включає військові навички та погляд Кремля на історію України. Вона повинна підготувати школярів до війни.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

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Пропаганда в школах РФ

Російський диктатор Володимир Путін особисто провів відкритий урок з 30 школярами в перший день нового навчального року. Теми оновленого іспиту з національної історії включають окупацію Криму та війну проти України.

Аналітики розповіли, що навчальну програму російський парламент схвалив ще минулого року. Один з її елементів "Основи безпеки життєдіяльності" призначений для старшокласників і включає модуль базової військової підготовки. Йдеться про поводження з автоматом Калашникова, використання ручних гранат, керування безпілотниками, а також надання першої медичної допомоги на полі бою. 

Британська розвідка розповіла, які цілі має нова навчальна програма в російських школах:

  • ознайомлення учнів з обґрунтуванням Кремля щодо "Спеціальної військової операції";
  • прищеплення учням військового мислення;
  • скорочення часу підготовки до подальшої мобілізації.

"Впровадження операцій з БпЛА вказує на їхнє зростаюче значення на полі бою та на уроки, які витягли з цих систем безпосередньо з конфлікту в Україні", — додали аналітики.

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Звіт Міноборони Британії. Фото: twitter.com/DefenceHQ

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі загарбники "подарували" школярам до 1 вересня російські пропагандистські книжки та комікси. А також трішки зошитів, щоб замаскувати цю акцію під вручення канцелярських товарів.

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