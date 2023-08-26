В Маріуполі школярі отримали від окупантів повний комплект пропаганди

Школярі Маріуполя з кульками в кольорах прапору РФ. Фото: росЗМІ

В тимчасово окупованому Маріуполі загарбники "подарували" школярам до 1 вересня російські пропагандистські книжки та комікси. А також трішки зошитів, що замаскувати цю акцію під вручення канцелярських товарів.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Такі "подарки" отримали першокласники в Маріуполі. Разом з канцелярією.

Пропаганда та зомбування не зупиняються", — зазначив Андрющенко.

Російська пропаганда в школах Маріуполя. Фото: Telegram Петра Андрющенка

Російська пропаганда в школах Маріуполя. Фото: Telegram Петра Андрющенка

Російська пропаганда в школах Маріуполя. Фото: Telegram Петра Андрющенка

Радник мера Маріуполя при цьому звернув увагу на комікси, якими окупанти будуть зомбувати українських дітей.

"Але, зверніть увагу на комікси. Попри все, сволота виявляється дуже гнучкою для вбивання в мізки дітей окупаційні наративи. А що в нас? Питання риторичне...", — наголосив Андрющенко.

Російська пропаганда в школах Маріуполя. Фото: Telegram Петра Андрющенка

Російська пропаганда в школах Маріуполя. Фото: Telegram Петра Андрющенка

Раніше ми розповідали, що у тимчасово окупованому Маріуполі загарбники "готуються до навчального року". Зокрема, школярам пропонують військові зошити з символікою РФ.

Також ми писали, що окупаційна адміністрація Маріуполя розробила "план розвитку" міста. Він передбачає збільшення його населення приблизно до 300 тисяч за рахунок російських мігрантів.