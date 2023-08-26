В Маріуполі школярі отримали від окупантів повний комплект пропаганди
В тимчасово окупованому Маріуполі загарбники "подарували" школярам до 1 вересня російські пропагандистські книжки та комікси. А також трішки зошитів, що замаскувати цю акцію під вручення канцелярських товарів.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Пропагандистьскі комікси замість підручників
"Такі "подарки" отримали першокласники в Маріуполі. Разом з канцелярією.
Пропаганда та зомбування не зупиняються", — зазначив Андрющенко.
Радник мера Маріуполя при цьому звернув увагу на комікси, якими окупанти будуть зомбувати українських дітей.
"Але, зверніть увагу на комікси. Попри все, сволота виявляється дуже гнучкою для вбивання в мізки дітей окупаційні наративи. А що в нас? Питання риторичне...", — наголосив Андрющенко.
Раніше ми розповідали, що у тимчасово окупованому Маріуполі загарбники "готуються до навчального року". Зокрема, школярам пропонують військові зошити з символікою РФ.
Також ми писали, що окупаційна адміністрація Маріуполя розробила "план розвитку" міста. Він передбачає збільшення його населення приблизно до 300 тисяч за рахунок російських мігрантів.