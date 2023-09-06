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Британская разведка сообщила, как РФ готовит школьников к войне

6 сентября 2023 10:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Британская разведка сообщила, как РФ готовит школьников к войне
Урок в российской школе. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В России новый учебный год начался по новой программе, включающей военные навыки и взгляд Кремля на историю Украины. Она должна подготовить школьников к войне.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

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Российский диктатор Владимир Путин лично провел открытый урок с 30 школьниками в первый день нового учебного года. Темы обновленного экзамена по национальной истории включают оккупацию Крыма и войну против Украины.

Аналитики рассказали, что учебную программу российский парламент одобрил еще в прошлом году. Один из ее элементов "Основы безопасности жизнедеятельности" предназначен для старшеклассников и включает модуль базовой военной подготовки. Речь идет об обращении с автоматом Калашникова, использовании ручных гранат, управлении беспилотниками, а также оказании первой медицинской помощи на поле боя.

Британская разведка рассказала, какие цели имеет новая учебная программа в российских школах:

  • ознакомление учеников с обоснованием Кремля по "Специальной военной операции";
  • привитие ученикам военного мышления;
  • сокращение времени подготовки к последующей мобилизации.

"Внедрение операций с БпЛА указывает на их растущее значение на поле боя и на уроки, которые извлекли из этих систем непосредственно из конфликта в Украине", — добавили аналитики.

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Отчет Минобороны Великобритании. Фото: twitter.com/DefenceHQ

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе захватчики "подарили" школьникам до 1 сентября российские пропагандистские книги и комиксы. А также немного тетрадей, чтобы замаскировать эту акцию под вручение канцелярских товаров.

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