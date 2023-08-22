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В Маріуполі учням продають зошити зі схемою автоматів та символікою РФ

22 серпня 2023 14:51
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Козюк Тетяна
редактор
В Маріуполі учням продають зошити зі схемою автоматів та символікою РФ
Школа у Маріуполі. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У тимчасово окупованому Маріуполі окупанти "готуються до навчального року". Зокрема, школярам пропонують військові зошити з символікою РФ. 

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. 

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Відомо, що відповідні зошити вже з'явилися у продажу.

На титульній стороні, зокрема, можна розгледіти символіку російської загарбницької армії. На зворотньому боці зображена детальна схема розборки автомата. 

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Зошити, які продають окупанти у Маріуполі. Фото: Андрющенко Time\Telegram

"Шкільні зошити в продажу. Ну, з огляду на все — цілком логічно. Стокгольмський синдром сам по собі не виникне. Буденність окупації", — прокоментував Андрющенко. 

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила 18 педагогів-колаборантів, які спільно з російськими окупантами русифікують заклади освіти на Донеччині. Серед них — директорка школи, яка знищила усі підручники з української літератури, а також директор місцевого коледжу, який організовував збори коштів на підтримку армії РФ. 

Також ми писали, що окупаційна адміністрація Маріуполя розробила "план розвитку" міста. Він передбачає збільшення його населення приблизно до 300 тисяч за рахунок російських мігрантів.

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