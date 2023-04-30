Британська розвідка розповіла про нові методи покарання окупантів за порушення дисципліни

Російські військові слухають накази свого командування. Фото: росЗМІ

Командири російської армії почали карати підлеглих ув’язненням в імпровізованих в’язницях за найменші порушення — зокрема, порушення дисципліни та пияцтво.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

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"Останніми місяцями російські командири, ймовірно, почали карати за порушення дисципліни, затримуючи порушників у "зінданах", які являють собою імпровізовані камери, що складаються з дірок у землі, закритих металевою решіткою", — йдеться у повідомленні.

Як зазначають в міністерстві, кілька нещодавніх повідомлень з російського боку свідчать про те, що військовослужбовців відправляли у "зіндан" за правопорушення, включно з пияцтвом, і спроби розірвати їхні контракти. Британська розвідка пов’язує посилення покарань для військових РФ із командуванням начальника російського Генерального штабу Герасимова.

"У перші місяці війни багато російських воєначальників відносно легко дотримувалися дисципліни, дозволяючи тим, хто відмовлявся служити, спокійно повернутися додому. З осені 2022 року з’явилося кілька все більш драконівських ініціатив щодо покращення дисципліни у військах, особливо після того, як у січні 2023 року командування операцією прийняв начальник Генштабу Валерій Герасимов", — зазначається в дописі.

Нагадаємо, нещодавно ГУР оприлюднило перехоплену розмову окупанта, де він скаржиться на своє керівництво, яке відправляє на війну бійців з травмами.