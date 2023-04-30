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Британская разведка рассказала о новых методах наказания оккупантов за нарушение дисциплины

30 апреля 2023 09:16
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Британская разведка рассказала о новых методах наказания оккупантов за нарушение дисциплины
Российские военные слушают приказы своего командования. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Командиры российской армии начали наказывать подчиненных заключением в импровизированных тюрьмах за малейшие нарушения — в частности нарушения дисциплины и пьянство.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

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"В последние месяцы российские командиры, вероятно, начали наказывать за нарушение дисциплины, задерживая нарушителей в "зинданах", представляющих собой импровизированные камеры, состоящие из дыр в земле, закрытых металлической решеткой", — говорится в сообщении.

Как отмечают в министерстве, несколько недавних сообщений с российской стороны свидетельствуют о том, что военнослужащих отправляли в "Зиндан" за правонарушения, включая пьянство, и попытки расторгнуть их контракты. Британская разведка связывает ужесточение наказаний для военных РФ с командованием начальника российского Генерального штаба Герасимова.

"В первые месяцы войны многие российские военачальники относительно легко соблюдали дисциплину, позволяя тем, кто отказывался служить, спокойно вернуться домой. С осени 2022 года появилось несколько все более драконовских инициатив по улучшению дисциплины в войсках, особенно после того, как в январе 2023 года командование операцией принял начальник Генштаба Валерий Герасимов", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно ГУР обнародовало перехваченный разговор оккупанта, где он жалуется на свое руководство, которое отправляет на войну бойцов с травмами.

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