Британская разведка рассказала о новых методах наказания оккупантов за нарушение дисциплины

Российские военные слушают приказы своего командования. Фото: росСМИ

Командиры российской армии начали наказывать подчиненных заключением в импровизированных тюрьмах за малейшие нарушения — в частности нарушения дисциплины и пьянство.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

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"В последние месяцы российские командиры, вероятно, начали наказывать за нарушение дисциплины, задерживая нарушителей в "зинданах", представляющих собой импровизированные камеры, состоящие из дыр в земле, закрытых металлической решеткой", — говорится в сообщении.

Как отмечают в министерстве, несколько недавних сообщений с российской стороны свидетельствуют о том, что военнослужащих отправляли в "Зиндан" за правонарушения, включая пьянство, и попытки расторгнуть их контракты. Британская разведка связывает ужесточение наказаний для военных РФ с командованием начальника российского Генерального штаба Герасимова.

"В первые месяцы войны многие российские военачальники относительно легко соблюдали дисциплину, позволяя тем, кто отказывался служить, спокойно вернуться домой. С осени 2022 года появилось несколько все более драконовских инициатив по улучшению дисциплины в войсках, особенно после того, как в январе 2023 года командование операцией принял начальник Генштаба Валерий Герасимов", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно ГУР обнародовало перехваченный разговор оккупанта, где он жалуется на свое руководство, которое отправляет на войну бойцов с травмами.