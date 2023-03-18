Скільки офіцерів російської армії ліквідовано в Україні: оприлюднено нові дані
За результатами моніторингу відкритих джерел інформації офіційно ліквідовано 1943 офіцера російської окупаційної армії. Серед них четверо генералів.
Про це повідомив військовослужбовець та блогер Анатолій Штефан.
-
Юсов пояснив, чому росія втратила вплив на українську економіку та логістику
-
У росії почали шукати наступника путіну після рішення суду Гааги, — Юсов
-
Північна Корея взялася лякати США 800-тисячною "армією" студентів і робітників
-
Скандал у волонтерському центрі: одеські поліцейські розпочали два кримінальні провадження
-
Тьєррі Анрі може очолити збірну Франції, але є нюанс
-
Подоляк розповів про "досягнення" росії з початку повномасштабного вторгнення
-
Докази воєнних злочинів рф шокували навіть досвідчених експертів: деталі
-
З квітня всі рецептурні ліки відпускатимуть за е-рецептом: що потрібно знати
-
Еліна Світоліна готується до першого турніру після річної паузи
-
У британській розвідці розкрили секрет, яким чином росія затягне на війну студентів
Скільки в Україні загинуло офіцерів армії рф
Штефан зазначив, що наразі відомо про "демобілізацію" 1943 російських офіцерів.
Серед них:
- генералів — 4;
- полковник — 54;
- підполковник — 130;
- майор — 256;
- капітан — 362;
- старший лейтенант — 610;
- лейтенант — 323;
- звання не ідентифіковано — 204.
Нагадаємо, кількість знищених протягом 17 березня російських окупантів становить приблизно 880 осіб. Загалом, за даними Генштабу ЗСУ, росіяни втратили в Україні понад 164 тисячі військових. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини, артилерійські системи та дрони.
Водночас, за даними розвідки Японії, понад 20 генералів армії рф загинули з початку повномасштабного вторгнення в Україну.