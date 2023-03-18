Скільки офіцерів російської армії ліквідовано в Україні: оприлюднено нові дані

Кількість загиблих на війні російських офіцерів наближається до 2 тисяч

За результатами моніторингу відкритих джерел інформації офіційно ліквідовано 1943 офіцера російської окупаційної армії. Серед них четверо генералів.

Про це повідомив військовослужбовець та блогер Анатолій Штефан.

Скільки в Україні загинуло офіцерів армії рф

Штефан зазначив, що наразі відомо про "демобілізацію" 1943 російських офіцерів.

Серед них:

генералів — 4;

полковник — 54;

підполковник — 130;

майор — 256;

капітан — 362;

старший лейтенант — 610;

лейтенант — 323;

звання не ідентифіковано — 204.

Нагадаємо, кількість знищених протягом 17 березня російських окупантів становить приблизно 880 осіб. Загалом, за даними Генштабу ЗСУ, росіяни втратили в Україні понад 164 тисячі військових. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини, артилерійські системи та дрони.

Водночас, за даними розвідки Японії, понад 20 генералів армії рф загинули з початку повномасштабного вторгнення в Україну.