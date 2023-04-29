Військовий РФ поскаржився на керівництво, яке відправляє на війну бійців з травмами

Російський окупант на війні в Україні. Фото: росЗМІ

Російський військовослужбовець розповів про бойові втрати внаслідок штурмових дій. Окупант також прокоментував, як керівництво здійснює доукомплектування підрозділів армії РФ пораненими бійцями, які не пройшли повний цикл лікування.

Чергове перехоплення окупантів опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

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Російський військовослужбовець у своїх телефонних розмовах обурюється тим, що на війну відправляють солдатів, які не пройшли повного циклу лікування після поранення.

Він також сказав про великі втрати серед військових в результаті штурмових дій на фронті.

Пряма мова військового РФ

Та в мене тут хлопці лежать, ось ці, як ти кажеш, пам'ятаєш, 20 200-х та вісім 300-х.

Ну от два виявляється, двоє з 300-х, не знаю, з 200-х, які власне тут разом працювали. Нині у лікарні з ними. У Харцизьку я взагалі думав, що тут не алло.

Ну у нас, на свій страх і ризик, комендатура перевіряє.

Ну, мені кажуть, офіційно вони не відпускають. На Новий рік та додому.

Та взагалі вони не знають, але хлопець після поранення. Як від 19 днів, він спочатку з пораненнями пролежав, потім дядько Володя його відправив. Двічі контужений, каже. Ось 19 днів протримали, сказали, більше ми не можемо, виписуємо.

Не знаю, говорив постійно, що голова болить. У нього так підборіддя посікло. У Майорську якраз, це вони в атаку ходили. Так вони вже тричі ходили, він дзвонив своїм, ось вони вже востаннє дев'ять 200-х. Їх в атаку відправляли, виявляється.

Нагадаємо, дружина російського військовослужбовця розповіла, що військове керівництво не дає людям інформації про родичів, що зникли на війні. Росіянам доводиться самотужки здійснювати пошуки зниклих, відвідуючи морги та держустанови.

Також ми писали, що ГУР перехопило чергову розмову окупантів на Лиманському напрямі. Вони скаржаться на своє командування та відмовляються продовжувати виконувати завдання у складі підрозділів.