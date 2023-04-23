"Будь ласка, шануйте": Зеленський емоційно звернувся до українців та нагадав ціну спокою

Президент України Володимир Зеленський. Фото: пресслужба Офісу Президента

Сьогодні, 23 квітня, Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні звернувся до українців. Він нагадав, що перемога має бути спільною, і просить шанувати те, що в інших куточках України тихо, а не так, як на передовій.

Про це інформує Президент України Володимир Зеленський.

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Вечірнє звернення Зеленського

"Важливо розуміти в кожному нашому місті, у кожному селі — всюди, де зараз більш-менш вже тихо, всюди, де сьогодні був просто спокійний весняний сонячний день: кожен день такої тиші в тилових областях здобувається нашими воїнами в жорстоких боях на передовій. У щоденних боях! Будь ласка, прошу, шануйте це. Та завжди допомагайте нашим воїнам, коли це потрібно, завжди підтримуйте державу й оборону так, як це можливо", — заявив Володимир Зеленський.

Також він подякував українським воїнам:

35-та окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Остроградського

55-та окрема артилерійська бригада "Запорізька Січ"

десантники нашої "сімдесят дев'ятки"

80-та бригада ДШВ

54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Мазепи

"Дякую вам, воїни! Незмінно хоробрі й міцні! Дякую за зразкове знищення ворога під Бахмутом. Молодці, хлопці! Дякую за стійкість і захист позицій, а отже, за захист України!" — висловив свою подяку Президент України.

Крім цього він додав, що наша перемога в цій війні буде спільною. Усіх, хто її наближав. Усіх, хто воював і працював заради перемоги.

Нагадаємо, що 22 квітня, Президент Володимир Зеленський звернувся до українців і заявив, що нині набули чинності три нові санкційні рішення щодо тих, хто вкладається в російську агресію і підтримує її. До санкційних списків додано 322 компанії.